لتلاعبها بنوعية البنزين .. أربيل تغلق 26 محطة وقود

علنت محافظة أربيل، اليوم الخميس، إغلاق قرابة 26 محطة وقود لتلاعبها بالمواصفات القياسية ورداءة نوعية البنزين الذي تقوم بتجهيزه.

وجاء في بيان لإعلام المحافظة، إنه «بسبب رداءة البنزين الذي تقوم بعض المحطات ببيعه للمواطنين، وكذلك التلاعب بمواصفاته، قامت لجنة التفتيش والرقابة التابعة لمديرية النفط والغاز والمعادن في أربيل خلال هذا الأسبوع بإغلاق 26 محطة في أربيل ومحيطها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها».

وأوضح البيان، أن مجموع المحطات المخالفة التي تم إغلاقها منذ بداية الشهر الجاري وصل إلى 76 محطة، من بينها سبع محطات بسبب تكرار المخالفة وبيع البنزين الرديء والتلاعب بالنوعية.

وأضاف أن المحطات المخالفة، هي «محطة ئارمان في كوركوسك، ومحطة روفا في شارع 100م قرب مدرسة أحمدي خاني، ومحطة طيراوا في الشارع المزدوج في بحركة، ومحطة هبوا/ طيراوا قرب البان عشتار، ومحطة مان في شارع الكورنيش، ومحطة سبلندر في شارع الحديد والخشب، وأخيرا محطة باران على طريق خبات – أربيل».

وطمأن البيان المواطنين في أربيل، بأن «فرق لجنة تفتيش ومراقبة المحطات ستستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص أو صاحب محطة يقوم ببيع البنزين الرديء أو يتلاعب بنوعيته».

وطالب البيان المواطنين بإبلاغ قائمقامية مركز أربيل عند ملاحظة أية مخالفة أو بيع البنزين الرديء للمواطنين بأسرع وقت.

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