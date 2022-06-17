ولي العهد السعودي يزور الأردن ومصر وتركيا الأسبوع المقبل

الرياض – (د ب ا): أكدت مصادر سعودية موثوقة أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز سيبدأ الأسبوع المقبل جولة تشمل ثلاث دول.
وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الأمير محمد سوف يستهل جولته التي تدوم ثلاثة أيام بزيارة كل من الأردن ومصر وتركيا.
وأوضحت المصادر أن ولي العهد السعودي سيبحث خلال جولته مع قادة الدول الثلاث عددا من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني والجهود المبذولة على صعيد إنهاء الحرب في اليمن وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة وتعزيز العلاقات في شتى المجالات بين هذه الدول والرياض إلى جانب توقيع اتفاقيات متعلقة بالطاقة والتجارة.
وأضافت أن الأمير محمد سيناقش أيضا خلال زيارته للقاهرة وعمان تنسيق مواقف الدول الثلاث خلال قمة جدة الشهر المقبل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن التي دعا إليها الملك سلمان وتضم قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
ومن اللافت أن الجولة، التي تم تأجيلها في وقت سابق بعد أن كانت مقررة الشهر الماضي، تسبق الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جدة في 15 و16 يوليو المقبل حيث سيلتقي الملك سلمان وولي العهد الذي سيبحث معه مواضيع ذات صلة بأزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا واليمن والملف النووي الإيراني والأمن السيبراني والأمن الغذائي.
ولم تستبعد مصادر دبلوماسية غربية في الرياض تحدثت لـ (د.ب.أ) شريطة عدم الكشف عن هويتها أن يبدأ الأمير محمد جولة أخرى من الزيارات بعد انقضاء موسم الحج وتشمل كلا من اليونان وقبرص والجزائر، إلا انه لم يتسن تأكيد ذلك رسميا حتى الآن.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط