ولي العهد السعودي يزور الأردن ومصر وتركيا الأسبوع المقبل

‭ ‬الرياض‭ ‬–‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬ا‭): ‬أكدت‭ ‬مصادر‭ ‬سعودية‭ ‬موثوقة‭ ‬أن‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬سيبدأ‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬جولة‭ ‬تشمل‭ ‬ثلاث‭ ‬دول‭.‬

‭ ‬وقالت‭ ‬المصادر،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭)‬،‭ ‬إن‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬سوف‭ ‬يستهل‭ ‬جولته‭ ‬التي‭ ‬تدوم‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬بزيارة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأردن‭ ‬ومصر‭ ‬وتركيا‭. ‬

وأوضحت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬سيبحث‭ ‬خلال‭ ‬جولته‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬وانعكاسات‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬والرياض‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬متعلقة‭ ‬بالطاقة‭ ‬والتجارة‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬سيناقش‭ ‬أيضا‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬للقاهرة‭ ‬وعمان‭ ‬تنسيق‭ ‬مواقف‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬جدة‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬التي‭ ‬دعا‭ ‬إليها‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬وتضم‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الست‭ ‬والعاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬والرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭. ‬

ومن‭ ‬اللافت‭ ‬أن‭ ‬الجولة،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تأجيلها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬مقررة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬تسبق‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬إلى‭ ‬جدة‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬و16‭ ‬يوليو‭ ‬المقبل‭ ‬حيث‭ ‬سيلتقي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬الذي‭ ‬سيبحث‭ ‬معه‭ ‬مواضيع‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬بأزمة‭ ‬الطاقة‭ ‬والحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬واليمن‭ ‬والملف‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭. ‬

ولم‭ ‬تستبعد‭ ‬مصادر‭ ‬دبلوماسية‭ ‬غربية‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬تحدثت‭ ‬لـ‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬شريطة‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويتها‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬جولة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الزيارات‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬وتشمل‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬اليونان‭ ‬وقبرص‭ ‬والجزائر،‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يتسن‭ ‬تأكيد‭ ‬ذلك‭ ‬رسميا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

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