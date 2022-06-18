اعتباراً من اليوم.. الزوار الإيرانيون يدخلون العراق بدون تأشيرات

تم الغاء تأشيرة الدخول للزوار الايرانيين الى العراق، عبر المنافذ الحدودية البرية، بعد تعهد وزير الداخلية العراقي بإعادة فتح الحدود البرية امام الزائرين الايرانيين.

وبحسب وكالة فارس الايرانية، فانه وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، تواجدت بعض قوى الأمن العراقية في المنافذ الحدودية البرية، مما أتاح الفرصة للزائرين الايرانيين لدخول العراق لزيارة العتبات الدينية، لكن بالنظر إلى أن السفر البري من المفترض أن يكون فقط على شكل قوافل من قبل منظمة الحج والزيارة، فان منظمة الحج بصفتها المشرفة على القوافل، لم تبدأ بعد في تسجيل الراغبين بالزيارة.

واعتباراً من اليوم، أعلنت السلطات العراقية عن استعدادها للسماح للزوار الإيرانيين بالدخول بدون تأشيرات، وتم فتح الحدود البرية العراقية رسمياً أمام زوار العتبات الدينية بعد 27 شهراً.

وكان وزير الداخلية العراقي قد أعلن خلال زيارة لإيران قبل نحو عشرة أيام الموافقة على زيارة العتبات الدينية بدون تأشيرة دخول.

كان من المقرر استئناف هذه الزيارات الاسبوع الماضي، لكن رئيس منظمة الحج والزيارة الايراني، قال إن السفر الى العتبات الدينية سيبدأ هذا الأسبوع وأن أكثر من 2500 إيراني سيعبرون الحدود البرية إلى العراق يومياً.

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