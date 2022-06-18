الصحة تحدد موعد افتتاح مركز العطاء لمعالجة مدمني المخدرات

حدد وزير الصحة هاني موسى العقابي، موعد افتتاح مركز العطاء في بغداد الرصافة لعلاج وتاهيل المتعاطين المدمنين على المخدرات.

وقال العقابي، في بيان على هامش اجتماع للهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ان “التعديلات في القانون الحالي ستعزز عمل الهيئة وتجاوز المعوقات بكافة اشكالها”، مؤكدا ان “الهيئة لن تدخر جهدا في دعم وزارة الداخلية والجهات المعنية الاخرى والتعاون مع السلطة التشريعية في اصدار القرارات اللازمة”.

وتم في الاجتماع “مناقشة قانون تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لعام 2017 , والاشراف على تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع بها , وبحث اقتراح تحويل مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية الى جهاز لمكافحة المخدرات وضمن القانون ومناقشة احتياجات شؤون المخدرات ورفعها الى مكتب رئيس مجلس الوزراء”.

وأشارت الى أن “مركز العطاء في بغداد الرصافة لعلاج وتاهيل المتعاطين المدمنين سيفتتح الاسبوع المقبل”. انتهى/25س

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