الصحة تحذّر من عودة نشاط كورونا

بغداد: شذى الجنابي

حذّرت وزارة الصحة من عودة نشاط فيروس كورونا مجدداً بسبب استمرار تدني معدلات التلقيح وتزايد معدلات الاختلاط وشدة الزحامات مع ضعف الإجراءات الوقائيَّة، بينما حثت المواطنين على أخذ جرعة تعزيزية ثالثة منشطة لتعزيز مناعتهم.

وقال مدير تعزيز الصحة في الوزارة الدكتور هيثم العبيدي : إنَّ “عودة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤخراً ترجع إلى عوامل عدة أهمها قلة معدلات التلقيح في المرحلة الحالية بعد الاطمئنان لضعف المرض وانحساره”، لافتاً إلى “حاجة كل شخص إلى جرعة ثالثة تعزيزية منشطة خصوصاً بعد زيادة الإصابات”.

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