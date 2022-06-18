العراق اشترى أكثر من مليون طن من البنزين خلال الربع الأول من العام 2022

ذكرت مؤسسة “عراق المستقبل” المعنية بالشؤون الاقتصادية، يوم الجمعة، أن العراق اشترى أكثر من 1.1 مليون طن من البنزين خلال الفترة من 1-1-2022 لغاية 31-3-2022 بارتفاع بلغت نسبته 34% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت المؤسسة في تقرير نشرته اليوم، إن كلفة اللتر الواحد المشتراة من الحكومة العراقية خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة الحالية 1315 ديناراً عراقياً للتر الواحد، بينما كانت كلفة اللتر الواحد المشتراة خلال السنة الماضية 930 دينارا عراقيا للتر الواحد.

ووفقا للمؤسسة فإن خسارة العراق من بيع البنزين خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة الحالية بلغت 618 مليون دولار بينما بلغت خسارة العراق من بيع البنزين خلال العام 2021 كافة بحدود 793 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أنه مع استمرار ارتفاع اسعار النفط، وتزايد الطلب على البنزين فمن المتوقع أن تبلغ خسارة العراق لغاية نهاية السنة الحالية بحدود 2.9 مليار دولار أمريكي.

بدوره أكد رئيس المنظمة منار العبيدي، أنه من الضروري العمل على تسريع تفعيل مصفاة كربلاء والذي سيسد جزءا كبيرا من حاجة العراق من البنزين المحسن والعادي وسيقلل من كمية الخسارة الكلية للبنزين.

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