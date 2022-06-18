Posted on by

النفط يغلق منخفضاً ويسجل خسائر أسبوعية

انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل مخاوف الأسواق العالمية بشأن الركود مما سيؤثر سلبا على الطلب.

وشهد الأسبوع الجاري عدة قرارات تتعلق بالسياسة النقدية، فقد أعلن بنك إنجلترا أمس عن قراره برفع معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 1.25%.

وفي ذات السياق، كان الفيدرالي قد أعلن هذا الأسبوع عن رفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 1.75%، وهي أكبر زيادة في مرة واحدة منذ عام 1994.

من ناحية أخرى، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن”بعض الخيارات مع شركات الطاقة للعمل على خفض أسعار الوقود.

وفي نهاية التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم يوليو/تموز بنسبة 6.8% أو ما يعادل 8.03 دولار إلى 109.56 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم أغسطس/آب بنسبة 5.6% أو ما يعادل 6.69 دولار إلى 113.12 دولار للبرميل.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close