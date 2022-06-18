النفط يغلق منخفضاً ويسجل خسائر أسبوعية

انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل مخاوف الأسواق العالمية بشأن الركود مما سيؤثر سلبا على الطلب.

وشهد الأسبوع الجاري عدة قرارات تتعلق بالسياسة النقدية، فقد أعلن بنك إنجلترا أمس عن قراره برفع معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 1.25%.

وفي ذات السياق، كان الفيدرالي قد أعلن هذا الأسبوع عن رفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 1.75%، وهي أكبر زيادة في مرة واحدة منذ عام 1994.

من ناحية أخرى، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن”بعض الخيارات مع شركات الطاقة للعمل على خفض أسعار الوقود.

وفي نهاية التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم يوليو/تموز بنسبة 6.8% أو ما يعادل 8.03 دولار إلى 109.56 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم أغسطس/آب بنسبة 5.6% أو ما يعادل 6.69 دولار إلى 113.12 دولار للبرميل.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط