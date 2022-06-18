بغداد ترتّب لقاءً جديداً بين الرياض وطهران

بغداد – فائز جواد

اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، عزم الحكومة مواصلة التسهيلات لإجراء محادثات مباشرة بين ممثلي حكومة المملكة العربية السعودية وايران ،في بغداد وعلى المستوى الدبلوماسي.

وقال بيان امس ان (حسين تلقى اتصالا من نظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان، اعرب خلاله عن ارتياحه للمحادثات الجارية بين الجُمهوريَّة الرياض وطهران)، مؤكدا (عزم الحكومة ، مُواصلة التسهيلات لإجراء محادثات مباشرة بين وزيريّ خارجية البلدين في بغداد وعودة العلاقات بينهما إلى حالتها الطبيعية)، واضاف البيان ان (الاتصال ،بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع الإقليمية والدولية والأمنية في المنطقة وانعكاساتها على كل الأطراف، حيث تطرق الوزيران إلى واقع العلاقات الأمريكية الإيرانية، وموقف ايران الحاليّ من المفاوضات التي جرت في فيينا مع الدول الخمسة زائد واحد، وخاصة بعد قرار الوكالة الدوليَّة للطاقة الذرية والمتعلقة بمُراقبة المشروع الإيراني في هذا الإطار)، وشدد حسين على (أهمية تعزيز الاستقرار والأخذ بفُرصِ وآليات التنسيق، ولاســـيما أن العراق ينتهج مبدأ خفض التصعيد ومايترتب عليه من مصالح لكل الأطراف، وبما ينعكس على الأمن والسلّم في جوار العراق والمنطقة).

مؤكدا (استعداد العراق لتسهيل التفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن إعادة فتح الحدود البريّة وتنقل الزوار خلال أداء الزيارة الأربعينية).

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