بغداد تنفي إحالة طريقها الحلقي إلى الإستثمار

نفت محافظة بغداد، يوم السبت، أنباء إحالة مشروع الطريق الحلقي الرابع الى الاستثمار.

واكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، في بيان “وجود تصريحات غير دقيقة عن إحالة مشروع الطريق الحلقي الرابع إلى جهات إستثمارية، وأنه لا توجد نية بذلك”، لافتا إلى أن “المشروع في إعداد الدراسات الاستشارية، وتشترك فيه دوائر أخرى مثل أمانة بغداد، ووزارتي التخطيط، والإعمار والإسكان، وغيرها”.

وأشار العطا إلى أن “الطريق يمتد لمسافة 96 كيلومتراً، ومن شأنه أن يسهم بالتخفيف عن الزخم المروري الذي تشهده العاصمة، لاسيما مركبات الحمل الثقيلة القادمة من المحافظات الأخرى، كونها لا تحتاج المرور إلى الشوارع الداخلية للوصول الى المحافظات الاخرى، فضلا على إنه سيكون طريق سالكاً للوصول الى مناطق اخرى قريبة من مداخل المدينة”.

واضاف، ان “محافظة بغداد، تعمل على إنشاء المشاريع الاستراتيجية المتكاملة لتطوير العاصمة من خلال إنشاء الطرق الحولية، والتي تكون بعيدة عن مركز المدينة”.

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