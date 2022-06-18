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جونسون: العالم بدأ يتململ من موضوع أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن العالم سئم من موضوع أوكرانيا، منوها بأنه بدأ يظهر التعب والتململ من موضوع أوكرانيا في جميع أنحاء العالم.

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