سرايا السلام تعلن التبرؤ من شخصين

أعلنت سرايا السلام، التابعة للتيار الصدري، التبرؤ من شخصين بسبب “أفعالهما الوقحة والمسيئة” وذلك “للحفاظ على سمعة الجهاد والمجاهدين”.

والشخصان، حسب بيان لمكتب المسؤول العام لسرايا السلام، هما حسن طلال منهل وأحمد كاظم عليوي القريشي، وكلاهما من محافظة واسط.

وسبق للتيار الصدري أن أعلن في (31 أيار 2022) تبرؤه من 10 شخصيات لأنهم يستغلون اسم “آل الصدر والجهاد والمجاهدين في سرقة أموال الشعب”.

يذكر ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اجتمع يوم (15 حزيران 2022)، مع نواب الكتلة الصدرية المستقيلين من البرلمان العراقي.

وأكد الصدر خلال اللقاء: “قررت أن انسحب من العملية السياسية حتى لا أشترك مع الفاسدين في أي صورة من الصور”، مضيفاً: “إذا شارك الفاسدون في الانتخابات القادمة لن أشترك فيها”.

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