عيّنة من عبريّة الجيش العامّيّة

حسيب شحادة

جامعة هلسنكي

أبو چيڤر/رجُل ـــ جندية مقاتلة، كنية مستعملة في سلاح المدفعية.

أحمر ـــ عدو، في لغة سلاح الجوّ.

أحمر على أحمر ـــ مظليّ بالزيّ العسكريّ، بسبب لون القبعة والحذاء.

ملابس كيس ـــ ملابس عمل.

بد”ح ـــ سلسلة من الفحوصات من كل نوع، اختصار: فحوصات حيويّة.

بهل”ص ــــ مدرسة للهندسة الحربية؛ وفي أعقاب ذلك ظهر الاختصار بمعنى: جئنا هنا للموت صغارا.

جَنْقِيه ـــ كنية في وحدات متنوعة لمخزن الذخيرة العامّة.

جبل ـــ تلّة للتسلّق في مجرى التدريبات.

چبن”ص ـــ جبنة صفراء، طعام شائع في وجبة الفطور في الجيش.

چچ”ش ــ ساعة إطفاء النور، اختصار : سقف النوم، النغمة على البداية.

دودوت /عمّات/خالات ـــ نساء متطوّعات أخذن على عاتقهنّ توزيع المأكل والمشرب للجنود في نقاط مختلفة على مفترقات الطرق في البلاد؛ غالبًا في نطاق نشاط الجمعيّة من أجل الجندي، النغمة/النبرة على المقطع الأوّل.

دَڤيدكا ـــ قذيفة منذ حرب عام ١٩٤٨، سمّيت باسم مطوّرها داڤيد ليڤوڤيتش؛ خلّدت في باحة باسمها في القدس الغربية حيث يقف نموذج لها بالقرب من سوق مَحَنِه يهوذا.

أطعَم السمك ـــ تقيّأ خلال الإبحار في السفينة.

هبور / البئر ـــ غرف الحرب الرئيسيّة لجيش الدفاع الإسرائيليّ في الكِرْيه في تل أبيب.

هڤي أُوزنايم ــ جلب/أحضر آذان، قتل مقاتلي حزب الله؛ تعود هذه العبارة لحرب لبنان الأولى.

هچْديل روش / أنمى الرأس ــ أظهر مبادرة وتدخّلا.

هِدْليك/ أشعل ـــ دمّر دبّابة.

الطريقة نحو الشجرة ــــ كنية لمرحلة نهاية المرحلة الأولى في كتيبة چولاني؛ بعدها رأسًا يتسلّم الجنود علامة الكتيبة وعليها رمزها: الشجرة.

وَحش ـــ كنية لجندي بدون ثقافة وبدون انضباط.

وَنْس ــــ في حال، عند، كلمة شرطية يحبّذها الضباط وشائعة في المحادثات الداخلية في شعبة المخابرات، إنجليزية الأصل.

تأكّد من القتل ـــ تأكّد من أن الجندي العدو المصاب قد فارق الحياة بواسطة إطلاق الرصاص مجدّدا.

ذئب ـــ سيارة الدفع الرباعي المحمية يستعملها الجيش وبخاصّة حرس الحدود.

زڤڤ”م ـــ انتصاب صباح غير مستغلّ، هذا الاختصار بالعبريّة يصف جانبًا هامًّا في حياة الجندي الشابّ.

عاهرة ـــ لفظة تعني عدم وجود مهمّة دائمة والتزام.

زحف هندي ـــ تمرين زحف تكون فيه الفخدان، البطن والقفص الصدريّ ملامسة للأرض؛ والعبارة تعني زحف الأطفال أيضا.

زحف ستين على ستّة ـــ زحف باستعمال الكوعين وبأطراف القدمين.

زِيّين /جامَع ــ نكّل بمرؤوسيه.

حزام الشين كاف ـــ حزام الجنود، اختصار: حزام خدمة عامّة.

حَداش دَنْداش ـــ معَدّ ومنظّم من جديد، بخصوص معدّات أو أبنية رُمّمت لتبدو جديدة.

حوديل بدلا من الصيغة السليمة حَدِيل أي يتوقّف.

طا”ت ــ اختصار لـ صيانة بعد الحركة، حركة ونشاط الدبّابات.

طبحوس ـــ نداء ودّي فيه قسط من الفظاظة للطبّاخ.

طاووس ـــ دورية راجلة.

طُوطو ـــ بندقية خفيفة، من الإنجليزية rifle 22.

توست عسكري ـــ خبز مقليّ في مقلاة عادة مع الجبنة الصفراء وحبّة بندورة.

يا الله بربّك (في الأصل: يالله بربق) ـــ عبارة تشجيع خلال إجراء التمارين؛ يلّا أركض أركض يا الله بربّك!

يوم اليود ــ كُنية غير معياريّة ليوم القيام بعملية ما، من الإنجليزية d-day، المصطلح السليم هو يوم عين.

يومبه ــ قصاص تخفيض يوم من الإجازة معمول به في سلاح المدفعيّة، اختصار: يوم في الخروج.

كان/هنا ـــ لفظة تسبق الإفصاح عن هوية الشخص المتّصل.

رصاصة إحساس/شعور ـــ هذه الرصاصة الأولى هي رصاصة إحساس ولا يجب أن تصيب شيئًا.

رصاصات دُمْدُم ـــ رصاصات صغيرة تنتشر بعد إطلاقها في الجسم وتسبب عذابًا قبل الموت، استخدمت في سنوات جيش الدفاع الإسرائليليّ الأولى، حُظر استخدامها بحسب الاتقاقيّات الدوليّة.

قبّعة ألف ـــ قبعة رسميّة للعروض وللخروج من القاعدة.

قبّعة بيت ـــ قبّعة عمل.

كلّهم ضدّ كلّهم ـــ تمرين مركّب وحاشد، اختصار كن”ك.

لا نأخد أسرى ـــ عبارة غامضة، معناها الخفيّ: يجب تصفية الأسرى؛ دائمًا قيل، لا أسري لدينا ولم يقولوا الحقيقة قطّ: تأكّد من القتل!

شيئًا فشيئًا نحن نُسرع ـــ شعار في سلاح الجوّ، في حالات الضغط على وجه الخصوص لا بدّ من العمل ببطء وباتّزان.

لب”ب ـــ تمارين قتالية في أماكن مبنية؛ هذا الاختصار كان معناه في الخدمة النظامية: قتال في أرض مبنيّة ولكن في نطاق التعبئة/ميلوئيم أضحى ٱختصارًا لـتمضية البعصة بصبابة باللفظ العبري، لهڤير إت هباسه بسَبابه.

أبيض ـــ جندي مطيع، منضبط، مرادفة للفظة ”أصفر“: ماذا، أنت إشكنازي؟ أرسلوا هذا الإشكنازي، أرسلوا هذا الأبيض!

بيضاء ــ طريق ترابي محتلّة في لغة الاتّصالات.

مافيا ــــ كنية للجنود العاملين في مهمّات متعلّقة بالمعدّات والسلاح والغذاء، بالرغم من مكانتهم السفلى فوظائفهم تعطيهم قوّة في حياة الجيش اليوميّة.

كمين بطن ـــ كمين يقتضي الاستلقاء المتواصل.

كمين انصهار ـــ كمين مموّه في أرض العدو.

خطاب الرجُل ــــ نداء لانقضاض على غوّاصة بواسطة سفن ضدّ الغوّاصات.

نازي ـــ كنية ذمّ لقائد صارم، متشدّد.

نبز (נוהל בזבוז זמן) ــ إجراء إضاعة وقت، مألوف في المخابرات.

نَبَح ـــ ألقى أوامره بصوت صارخ خشن.

مُصاب ــ جندي يتبنّى طريقة حديث وتفكير عسكريّة بنحو مبالغ فيه؛ شائع في سلاح البحريّة.

نَطَح ـــ نام نومًا عميقا.

لمس الجدار/الحائط ــــ جندي أنهى نصف مدّة خدمته النظاميّة.

سائق عاهرة ـــ سائق بدون سيّارة دائمة.

نَهْچوس ـــ كنية وديّة مستخفّة لسائق، نَهْچوس، التدخين ممنوع! نو سيچاريه!

ساوندينچ ـــ قياس عمق الماء، مجازًا: مضاجعة، بالإنجليزية sounding.

الجدّ ـــ جندي نظاميّ ذو خدمة طويلة، سنتين وأكثر.

أغلق الأيّام ـــ أي بقي الجندي في القاعدة بدون خروج لإجازة.

أغلق الزوايا ـــ تمكّن من حلّ مشاكل وصعوبات في إتمام خطّة أو مهمّة.

عبْد ــــ جندي يقوم بخدمات متنوعة لقوّاده.

عَمَل ـــ مهمّة عسكرية.

عمل فِنصيطه/ملقط ـــ التعامل مع مطلوب بدون إيذاء محيطه، مستخدم لدى وحدة المستعربين.

عَڤور/حَوِّل ـــ نهاية إخبار أو سؤال في جهاز الاتّصال.

عچولاه/مستديرة ـــ ساعة في لغة الاتّصال؛ عيدان الكبريت خاصّتك لن تتدحرج في الساعة القادمة.

عجلة/عربة ــ كنية لجندي حالته البدنيّة متدنيّة.

سائق العربة ـــ سائق الدبّابة، في لغة الاتّصال اللاسلكيّ.

حتّى هنا ـــ حتّى هذه المرحلة من الإخباريّة، تستعمل للمصادقة في الاتّصال اللاسلكيّ.

پي ألف، اختصار: لقاء شخصي ـــ لقاء لا صلة له بالأعمال العسكريّة، عبارة مستعملة في المخابرات.

پي عاين، اختصار: لقاء عمل؛ لقاء لأغراض مهنيّة، في المخابرات.

پاوتش/pouch ـــ جعبة/جراب متّصل(ة) بحزام عسكريّ: في النهاية يتسلّمون پاوتش مع رمز الوحدة.

فَك/fuck ــــ فشل في التدريب أو في الانضباط. شتيمة، عُطل.

فَك/fuck في المصداقيّة ـــ كذب جندي اكتشفه قادتُه.

فَك/fuck في الاستيقاظ ـــ عدم النهوض في الساعة المحدّدة.

پيچش/لقاء ـــ لقاء عمل عسكريّ، دخلت هذه الكلمة اللغة العامّة وتأتي بمعنى ”موعد“.

أُخرج اتّجاه/تْسي كيڤون ــ جوّ الجلوس مقابل موقد وشيّ لحم الطيور.

جيش غريب ولكن ودّي ـــ كنية ساخرة للقوّات الجويّة الإسرائيليّة تبنتها هذه القوّات أيضا.

عسكريّة ـــ اللغة المستعملة في الجيش: جميل يتحدّث فقط بعسكريّة نقيّة وذات سلطة.

صب”ك ـــ اختصار شابّ كبير، جندي خدم أربعة أشهر على الأقلّ.

صد”ح ــ اختصار رقابة بريد جنود؛ وحدة في الرقابة العسكريّة قرأت رسائل الجنود للجبهة الداخليّة؛ أُلغي هذا الإجراء.

صد”لنيك ـــ جندي في جيش جنوب لبنان، تطبق هذه الكلمة باستهتار عادة: منذ زمن لا يبدو عليك أنّك جندي، بالكاد صد”لنيك.

صهيڤت/اليرقان ـــ السلوك النموذجيّ للجنود الذين يفضّلون النظام والانضباط على الحماس والروح القتاليّة؛ اللفظة مشتقّة من “”أصفر“ بوزن فَعِّيلِت الدالّة على الأمراض.

أصفر ـــ جندي مطيع ومنضبط، ذو سمات سلوكيّة إشكنازيّة نقيض ”عربي“ أو ”أسود“. تعتبر كتيبة المظلّيّين وكتيبة ناحال (الشباب الطلائعيّ لإسرائيل) من الكتائب الصفراء.

قاط ـــ cut، كنية لعطل خطير في محرّك طائرة مقاتلة أو طائرة بلا طيّار.

قادِر ــcadre بالفرنسيّة، اختصار: ترقية طريق الأرجُل، استيعاب طريق الأرجل، تعزيز التفاهم بطريق الرجلين. تدريبات مضنية واعتباطيّة.

كُدكود ــ قمّة الرأس، قائد كبير/أعلى.

كُدكود إلوهيم ــ قمّة رأس الله، كنية للراب العسكريّ الرئيسيّ.

رأى فيه اللون الأبيض في العينين ـــ كان قريبًا جدًّا من العدوّ وقت القتال. انتشر هذا الاستعمال في أعقاب ذكره في مقابلة مع إيهود باراك في تمّوز عام ١٩٩٥، والأصل من الإنجليزية منذ العام ١٧٧٥: Don’t fire until you see the whites of their eyes، حفاظًا على كلّ رصاصة بعد نفاذ الذخيرة.

راس (في الأصل) قزم ـــ جندي بلا مبادرة بشكل مخيف.

رأس بد”ح ـــ ضابط مدرّعات صارم يعمل وفق الأنظمة؛ اختصار: اختبارات حيوية.

رأس دبّوس ـــ جندي بلا مبادرة بتاتا.

رأس صغير ـــ جندي لا يأخذ مسؤوليّة ولا يبادر.

رأس قاسٍ ــ لقب لقائد عنيد وغير مرن.

شڤوز ـــ اختصار لـ كسير القضيب في أعقاب العبارة: كُسر له القضيب ومن صيغة الصفة هذه اشتقّت أفعال وأسماء. المعنى: جنديّ لا رغبة لديه في القتال والخدمة عمومًا، ويعتريه شعور بالاكتئاب إزاء النطام العسكريّ.

شڤوط ــ اختصار: كسير القفا (شْڤور طوسيك)؛ المعنى: جندي غير راغب في القتال (كلمة قديمة).

تايلند ــ الدولة التي ترمز إلى التوق لإنهاء الخدمة؛ الاستلقاء في تايلند على شاطىء البحر: أين الجميع؟ في تايلند.

توڤَلْتيت ـــ شاحنة نقل عسكريّة.

تونج ــ اختصار مدفع مجرور؛ مدفع مهمل في لغة المدفعيّين.

توراه ـــ كلّ المعرفة والأفكار التي يستخدمها الجيش وقوّاتُه.

http://www.ruvik.co.il/%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA/%D7%99/%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA.aspx

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