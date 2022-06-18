قوباد طالباني: الاحتجاج لم يعد كافيا.. يجب وضع حد نهائي للانتهاكات التركية

أكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، الجمعة، أن الاحتجاج على انتهاك سيادة إقليم كردستان والعراق عموماً لم يعد كافيا بالتصريحات والبيانات فقط، وعلى الحكومة الفيدرالية العراقية ان تضع حدا نهائيا لانتهاك سيادة البلاد.

وقال طالباني، في بيان، (17 حزيران 2022)، إنه “على الرغم من مواقف الاستنكار والإدانة من أطراف مختلفة، الا إن انتهاك سيادة إقليم كردستان والعراق عموماً آخذ في الازدياد”.

وأضاف، “وبينما نتوقع هجوما واعتداءً آخر، لم يعد كافيا الاحتجاج عليه بالتصريحات والبيانات فقط، إذ يجب على الحكومة الفيدرالية العراقية أن تلعب دوراً جدياً في وضع حد نهائي لانتهاك سيادة بلدنا من خلال الحوار”.

وتابع، “وفي الوقت نفسه، ندعو الدول المجاورة والصديقة إلى احترام خصوصية إقليم كوردستان العراق وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر، تحت أي ظرف وذريعة”.

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