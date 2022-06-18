كانت خطوة سياسية انفعالية و نزقة

بقلم مهدي قاسم ــ صحيفة صوت العراق

عملية إقدام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على إجبار نواب التيار على الاستقالة من عضوية مجلس النواب كانت خطوة سياسية انفعالية نزقة تشبه زعل و زنق الصبايا المراهقات منه لموقف زعيم يشعر بخطورة المسؤولية الراهنة والواقعة على عاتقه تحت ظل ظروف خطرة وعاصفة ، إذ لم يكن لها ما يبررها ، لكون ” نوابه ” ليسوا مسؤولين كبارا أو صغارا في أجهزة الدولة أو الحكومة ، بقدر ما كانوا نوابا منتخبين من قبل الشرائح الجماهيرية الصدرية ، و ان وجودهم في مجلس النواب لا يعني بالضرورة الاشتراك بالفساد القائم والفشل الحاصل ، بقدر ما اعطى فرصة رائعة لجماعات الإطار ليحصلوا على مقاعد نيابية جديدة تعويضا عن عدد النواب الصدريين المستقلين و المنسحبين ، ليمضوا ــ جماعات الإطار ــ قُدما في تشكيل الحكومة و تكريس الوضع السياسي البائس القائم لفترة مقبلة ..

بطبيعة الحال نحن نكاد نتكهن لما يحضر إليه الصدر من خطط و تكتيكات مستقبلية ، قد تتجسد في تحريك الشارع العراقي و إشعاله بتظاهرات جماهيرية احتجاجية شبيهة بتظاهرات تشرينية سابقة ( التي ساهم مقتدى الصدر نفسه في قمعها وقتل العشرات منهم ) ، ذلك لكون الوضع المعيشي و الصحي و الخدمي سوف لن يتحسن حتى بعد تشكيل الحكومة المقبلة من قبل جماعات الإطار و الكورد والحلبوسيين ، الأمر الذي سيزيد من النقمة الجماهيرية على الحكومة المشكّلة من جراء اتهامها بالفساد والتقصير و الفشل و الخ ..

ليؤدي الأمر في نهاية المطاف إلى تصادم دام أو بالأحرى إلى تصادم دموي بين قوات حفظ النظام الحكومية و المتظاهرين المحتجين الذين ربما سيكون من بين صفوفهم عددا غير قليل من الصدريين المتظاهرين والمدفوعين بإيعاز من مقتدى الصدر نفسه لخربطة الوضع على الجماعات الإطارية المهترئة والمزنجرة بسخام الفساد ، و إرجاعهم إلى مجاريهم السياسية المسدودة مجددا ..

علما ــ و مثلما ذكرتُ ذلك مرارا في مقالاتي السابقة ــ أنه لا يمكن التعويل النهائي والقطعي على مواقف مقتدى الصدر المعلنة أو المتخذة لكونها غير ثابتة إطلاقا ، و لكون هذه المواقف خاضع لأمزجة طارئة ونزقة مؤقتة تضطرم متموجة صعودا و نزولا

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