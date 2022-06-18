بسم الله الرحمن الرحيم

(وَقُلِ اعمَلوا فَسَيَرَى اللَّـهُ عَمَلَكُم وَرَسولُهُ وَالمُؤمِنونَ وَسَتُرَدّونَ إِلى عالِمِ الغَيبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِما كُنتُم تَعمَلونَ)

مبادرة الشرق الثانية لحل الانسداد السياسي

بنود المبادرة

§ عقد اجتماع يضم قادة أطراف الصراع الرئيسية الإطار وإنقاذ وطن تحت قبة البرلمان.

§ تشكيل مجلس اعلى للسياسات الخارجية والاقتصادية. ليكون مسؤول عن متابعة عمل الحكومة. ان هذا المجلس سيكون بمثابة السلطة العليا المراقبة للعمل الحكومي ومن مهامه تقديم الخطط و المناهج و البرامج الاستراتيجية للحكومة المؤقتة، يناط الى واحدة من الكتل الفائزة في البديل عن رئاسة الوزراء. على أن لا يأخذ دور السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

§ تشكيل حكومة عراقية لمدة سنتين برئاسة توافقية يطرح الاسم من قبل اعلى قائمتان في المكون الشيعي و يتم التشاور و التصويت و التوافق من قبل جميع أطراف المكون .من اجل الخروج الى انتخابات جديدة و صيغ دستورية برلمانية جديدة تعد للمرحلة القادمة.

§ يتفق المكون على اختيار نائبين لرئاسة الوزراء و يتم الاتفاق على المرشحين ذات المهنية العالية والكفاءة والروح الوطنية العالية.

§ يتم اختيار الوزراء من خارج الكابينة الحزبية .على ان يتم اختيارهم من خلال لجنة مشتركة من أصحاب الشأن و الحكمة .و يجب ان يكون المرشحين من أصحاب الاختصاص و أصحاب الدرجات العليا .

§ بعد سنة من تشكيل هذه الحكومة ومجلس السياسات الاعلى يتم تقييم ادائها من قبل مختصين بهذا الشأن .لمعرفة نجاح و فشل هذه الالية . وهل يمكن اعتمادها في المرحلة القادمة .

§ يتم أيضا تقييم عمل الوزراء والوزارات وممكن اجراء تغيرات وزارية في حالة هناك اخطاء او سوء إدارة, وفق العرف الدستوري و العمل البرلماني .

§ الاتفاق على تغير كثير من الفقرات في الدستور العراقي وابدالها بقرات أكثر اهمية من الناحية العلمية والعملية للشعب العراقي. و يقترح نص قانون اختيار الرئاسات الثلاثة مع القوائم الانتخابية, اي كل قائمة يقترح منها مرشح لواحدة من الرئاسات يتم التصويت عليه من قبل الشعب .

§ العمل بأسلوب الفريق الواحد في كل الوزارات وتشريع القوانين الازمة لأسلوب الشراكات والتبادل العلمي والعملي بين الوزارات.

§ وضع برنامج وطني شامل يقدم الى الحكومة المؤقتة يختص في الأزمات الحالية أزمة المياه والتصحر والاستثمار الزراعي والحفاظ على المياه الجوفية لضمان أمن العراق الغذائي.

بغداد 16-حزيران 2022

كتبت هذه المبادرة من قبل هيئة الرأي في مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية المعلومات في هولندا مع مشاركة ومساهمة فاعلة

من قبل الدكتور محمد النجار





علي مهدي الأعرجي

رئيس مجلس الإدارة

16/حزيران / 2022

