مستوطنون يمنعون المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في ترقوميا

منع مستوطنون، بحماية قوات الاحتلا، اليوم السبت، المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، في منطقة الطيبة في بلدة ترقوميا غرب الخليل.

وقال الناشط في لجنة الدفاع عن الأراضي سليمان جعافرة ، إن عددا من المستوطنين هاجموا المزارعين الذين حاولوا الوصول الى أراضيهم ومزروعاتهم في المنطقة المذكورة، ومنعوهم من القيام بأعمالهم، وذلك بحماية من قوات الاحتلال التي أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة .

يذكر أن قوات الاحتلال والمستوطنين اعتدوا الأسبوع الماضي على المواطنين خلال وقفة احتجاجية في المنطقة ذاتها، ضد الاستيلاء على 500 دونم من أراضيهم.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط