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من هم رجال الحشد؟!

▪️في ذكرى تأسيس الحشد الشعبي المقدس نوجه السؤال التالي :

*من هم رجال الحشد*؟

الجواب الذي نراه مناسبا ضمن عوامله الموضوعية و بصورة جدا مختصره : ان رجال الحشد هم : [[ *مالك الاشتر للعراق* ]]محل الشاهد :

▪️ان القاعدة تقول المعرف لا يعرف ، و نحن نقول : هل يوجد معرفا اكثر شرفا و وفاءا لوطنه مثل ابناء الح ش د .

▪️و لا نريد ان نقول من هو الحشد باتجاه التعريف به ، لانه ابلغ من ان يعرف ، و لكن نريد نتوجه بالحديث عن رجاله الاوفياء ضمن الاشارة الالهية [ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين] ، ومن هنا يكون انطلاق الكلام :

▪️ياايها الناس ، يا ايها المؤمنين ان ابناء الحشد لا يمثلوا جماعةاو تيار سياسي او عرقي ان الحشد يمثل نسيج الامة العراقية بكاملها ، و لم يتخلى يوما عن واجبه ، و كانوا على دوام ملبين لنداء المرجعية حبا للوطن و الدين .

و هذا ثابت كحقيقة و جودية كالشمس التي لايغطي و جودها السحاب .

▪️فهم بذلك لا يمكن لاي جهة تدخل معهم في طور التنافس على اخلاصهم و حبهم لوطنهم ، فنحن لن ننسى انهم [ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه] ، و انهم ابناء العراق الاوفياء هم رجال الانتصار على داعش و حفظ النظام .

▪️هذا الانتصار لم يكن إلا برجال اقوياء اوفياء جعلوا الوطن منتصرا و عرين لايحتضن به الا الاسود .

▪️فمن العجب ان ينسب لهم بأن ولائهم لغير وطنهم؟!! ، و ان يحاول البعض بعد تحقيق الانتصار و الراحة و التحرير ان يبثوا مثل هذه الافكار المسمومة بالمجتمع ، محاولين بذلك جعل الامة تنسى تلك المواقف البطولية و الطيبة السابقة و اللاحقة و المستمرة .

▪️ان رجال الحشد هم رجال الميدان و فرسانه ، كلما نادى الوطن نادى رجال الحشد المقدس *لبيك ياعراق* .

▪️و هذا ما لاحظناه في التصدي لداعش و الاحتلال و قضية الوباء بفايروس كورونا مواقفهم كانت جدا واضحة في توفير كل مستلزامات التصدي لذلك الوباء و غير ذلك كثير .

▪️ان الشيء الذي نلحظه و نأسف عليه السماح لابواق الشيطان و الاحتلال و بكل صلافة ان تشكك باخلاص و تفاني مواقف الوطنية لرجال الحشد محاولين التظليل و التشويه على الامة لكي *تنسى المواقف و الانتصارات و التضحيات لرجال الحشد المقدس* ، و هم بذلك يجعلوا التأريخ يعيد نفسه ، عندما الناس انكرت فضل تضحيات الامام علي بن ابي طالب ( ع ) و اصحابه و ما قدم من شجاع و وفاء و تضحيات لرسالة الاسلام !! .

*وهل يعقل بعد الشدائد و انفراجها تنسى تلك الواقف؟!*

على الامة ان تعرف ان رجال الحشد هم *[ مالك الاشتر للعراق ]* ، كما كان مالك الاشتر الى الامام علي بن ابي طالب ( ع ) ، من الوفاء و شجاعة و الاخلاص هم كذلك للعراق .

فأحذروا ياعراقيين التفريط بأشتركم و توحدوا ، ان تنصروا الله ينصركم .

نسال الله ان ينصر العراق و شعبة نصرا عزيزا مقتدر .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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