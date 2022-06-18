نحو ميثاق للعمل الوطني للمستقلين الافراد والجماعات لقيادة المرحلة المقبلة, بعد خيانة مقتدى الصدر وتقديمه السلطة على طبق من ذهب لايران

(1)

رحب الاطارالفارسي كثيرا بمبادرة الصدر الغبية الخيانية بمنح مقاعده لهم, ايما ترحيب!

لقد جنبهم مقتدى الصدر استخدام السلاح للوصول للسلطة مجددا, وهذا اخر ماتحتاجه ايران الان في حربها مع العرب واسرائيل التي ستندلع ربما في اي وقت! وهي تحتاج الوقت والجهد حاليا من اجل انتاج قنبلتها النووية الاولى او قنابلها النووية لتبتز العرب والعالم من اجل اعادة الامبرطورية الفارسية الكسروية الرهبرية.

فقط رسالة واحدة تكفي من الرهبر لمقتدى(ولده), انه من اجل نصر المذهب يتوجب عليه عمل ذلك, سيفعل مقتدى اكثر من ذلك!

ومن جانب اخر يتعرض مقتدى للتهديد والابتزاز من فروخ الرهبر في العراق.. وسياسة الوعد والوعيد, العصا والجزرة هي سياسة دائمة للرهبر منذ عقود…

ومالم يتم الوصول له بالوعد والاغراء سيتم تحقيقه بالوعيد, او بالعكس.

مقتدى الصدر هو رجل يمثل الرعونة والتهور والغباء الاجتماعي والسياسي باشكاله الفظة, ويعمل دماغه بطريقة فريدة من نوعها وهي مزيج من الاستحمار السياسي والاخلاقي مع جنون العظمة الذي ابتلي به العراقيين, وحب الظهور, والتزعم عبر اهانة الاتباع والافتخار بتلك الاعمال كمنتج اصلي لمجتمع مريض اجتماعيا ونفسيا واخلاقيا وجسديا.

مقتدى هو جزء من العملية السياسية الحالية الوسخة واحد عناصر الفساد والاجرام فيها ورافعة اصيلة للمشروع الفارسي القذر في العراق.

وهو رجل ساذج وفارغ علميا ودينيا وثقافيا الى ابعد الحدود ولم يدر في خلده يوما انه سيصبح قائدا لقطيع من الاغنام ولكن تم انتاجه على يد مجتمع مريض وتدخل خارجي وظروف اوجدها النظام السابق في حملته الايمانية الاجرامية.

هناك مركز عمليات الاطار الفارسي الاعلامي يوجه مرتزقته ومنهم النائب باسم خشان وغيره للادلاء بردودهم حول اي موضوع, ولذا تراهم متشابهين جدا في ذلك..

وعندما يتحدثون عما فعله مقتدى الصدر يقولون جميعا :

1. اننا نحترم مبادرته! ( وهم لايحترمون فيه اي عمل اخر, او اي رغبة اخرى, ومنها تشكيل حكومة اغلبية).

2. ان النواب البدلاء سيمثلون الصدر وافكاره الوطنية ونواياه الحسنة!

3. ان العملية السياسية هي ديمقراطية! ولاتتوقف عند اي جهة او فصيل!

4. انهم سيشكلون حكومة تخدم المواطن (كالعادة!) مع ان الغالبية الساحقة من الجماهير لم تذهب للانتخاب بعد ان نفضت يدها من العملية السياسية والنظام الحالي برمته!

5. الخ من هذا الهراء الموجه!

لم يهتم مقتدى بالظروف الكارثية التي يمر بها العراق من تفشي الاوبئة ومن انهيار الخدمات وقطع المياه ولا من خطر نهب اموال العراق التي زادت بعد حرب اوكرانيا والتغول التركي والايراني الذي سيقوم في العام المقبل باجراءات خطيرة ضد العراق, وخطر داعش.. وهو لايملك اي خطة في المستقبل او الحاضر…عدا ردود الفعل المنفعلة!

اما التعويل على الشارع – ان ظن ذلك- فلا اعتقد بعد اليوم ان هناك من يثق فيه عدا الرهبر وفروخه في العراق باعتباره اداة فاعلة مستترة او واضحة ضمن المشروع الايراني في العراق والمنطقة.

لو شكل مقتدى الصدر اي خطر محسوس على ذلك المشروع لتم تصفيته, كما تمت تصفية والده واخوية وعمه ومحمد باقر الحكيم والاف العراقيين من قبل! عندما مالوا قليلا بعيد عن ذلك المشروع.

لو كان لمقتدى اي خطة او برنامج عمل لاعلن عنها حتى يمكن محاكمة اعمالة وفق تلك الخطة ولكنه مصون غير مسوول يعمل بالناسخ والمنسوح يجفص ويعنفص يهش وينش يحربس ويدعس يجول ويصول يعافس ويكربس.

(2)

لااعتقد بعد اليوم وبعد سلسلة السفاهات والسفالات التي قام بها مقتدى واخرها مانحن بصدده من منح اصوات جماهيره لايران طوعا او كرها في بادرة مستهترة يصفها بانها من اجل الشعب والوطن!

لااعتقد ان هناك اي جهة مستعدة للتعاون مع مقتدى!

لااعتقد ان هناك من التشرينيين الذين اكتووا بنار عصابات مقتدى وصمت الطرن مصطفى الكاظمي, عنه وعن منتجاته من هو مستعد للعمل معه! وخصوصا بعد ان منح اصواته لقتلة التشرينيين وهو اصلا احد اولئك القتلة ومن تسبب في تصفية تلك الثورة موقتا!

وتبقى المشكلة الاساسية ان مقتدى وعصابته كلما بدا الشعب ثورة سلمية يقوم بالاشتراك فيها وبالطبع مع عصابات ايران الاجرامية حيث يتم في النهاية تصفية تلك الثورة.

اما المستلقون في اي مكان او من يدعون الاستقلال, فعدد منهم هم واجهات لايران واحزابها ومنهم باسم خشان!

اعتقد ان اي طريق سلمي للتغير سيفشل بوجود مقتدى وعصاباته والعصابات الفارسية والانقسام السياسي والاجتماعي مع المنطقة الغربية والشمالية.

وعليه ادعوا ماتبقى من القوى الحية والفاعلية والافراد الوطنيون في كل مكان من العراق لما يلي :

1. عدم الاتصال والتباحث او التنسيق او التحالف مطلقا بعد اليوم مع كل الاطر الفارسية ومنها مقتدى وعصاباته وعصابات ايران! ومع اي طرف او عنصر من هذا النظام او من منتجاته! وكل احزابه القائمة! او التي اشتركت سابقا في العملية السياسية!

2. اعلان وثيقة وطنية للعمل السياسي او ميثاق عمل وطني موحد – محددة الاهداف والوسائل وموجزة التفاصيل يعمل ضمن اطارها كل من يريد, ويراعي فيها ان تكون جامعة وموحدة لكل الشعب العراقي وان تترك الاختلافات وتتجه الى المشتركات- لكل طرف او قوى او افراد او جماعات متباعدة, في حالة فشل ايجاد اي قيادة وطنية للمرحلة المقبلة او الحالية…ويمكن لكل طرف او فرد او جماعة بعد اعلان تلك الوثيقة ان تتعهد بالعمل من اجلها بشكل فردي او جماعي, كما ان ايجاد اي قيادة وطنية علنية في المرحلة الحالية يمثل خطرا على تلك القيادة بسبب قيام ايران عبر اذنابها بتصفيتها او ابتزازها او شرائها!

3. يمكن نشر تلك الوثيقة وقيام الناس كافراد وجماعات بالتوقيع عليها على شكل نشر في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها ويعتبر كل شخص او جماعة وقعت عليها مجبرة على تنفيذ بنودها ويتم محاسبتها وطنيا عند خرقها, ويمكن اختيار طريقة اخرى سرية.

4. ربما يجب على الشعب الاشتراك بكثافة في الانتخابات المقبلة او اي انتخابات بدلا من ترك الامر للجواسيس والقتلة لان اشتراك 1 بالمائة من الشعب في اي انتخابات لايلغي صلاحتها داخليا او خارجيا, لان العالم له اهدافه في العراق ولايكترث احد لمصير العراق والعراقيين! وقد فشلت افكار المقاطعة لان ذلك هو مطلب ايران وعصاباتها لتنفرد بالسلطة لاصدار القوانين الجائرة او نهب البلد وتركيعه!

(3)

نموذج لميثاق العملي الوطني العراقي الذي يخص كل العراقيين :

الاشتراك بكثافة في الانتخابات وعدم مقاطعتها في محاولة لتحقيق امرين الاول عدم فسح المجال امام الاوباش بالسيطرة على السلطة او مضايقتهم في تشكيل حكومة خادمة لاهدافهم, ومنعهم من اصدار القوانين الجائرة التي تخالف مصالح الشعب العراقي وان يكون هناك نشاط شعبي في الميدان كذلك وفي العمل السري ايضا ! تشكيل مركز وطني اعلامي في الداخل او الخارج يتم فيه فضح كل موامرات القوى الاجرامية الحاكمة عبر تجميع ونشر تلك الفضائح من كل موسسات الدولة . عدم زيارة ايران او تركيا او اي دولة يتم تحديدها كدولة معادية او التباحث مع اي طرف رسمي عالمي يعمل ضد مصالح العراق ويتم تحديد تلك الاطراف . عدم التحالف او التباحث او الاتصال في البرلمان وخارجه مع اي طرف سياسي اشترك في العملية السياسية . عدم الاشتراك في الحكومة ولاالتصويت عليها ولا على اختيار رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء او الوزراء . اي ان يكون كبداية هو الثلث المعطل ويتوسع لاهداف اخرى سياتي ذكرها . عندما تكون كتلة هذا الميثاق هي الكتلة الاكبر, وهناك من هو مستعد للعمل تحت تلك القيادة الوطنية – او المنظمة القائدة – تقوم تلك الكتلة بتشكيل الحكومة ويكون رئيس الجمهورية والوزراء وكل الوزراء منها او من قبل عناصر وفق شروط معينة . يتم اختيار عناصر الحكومة كلها على اساس: ان يكون عراقي غير مزدوج الجنسيه + لم يشترك في العملية السياسية سابقا+ من الكفاءات + غير منتمي لاي حزب سابق او سبق له الانتماء وخصوصا لجماعة مقتدى او الاحزاب الايرانية او الكردية او السنية+ غير متهم بالفساد او محكوم+ غير متصل او ممول او مدفوع من قبل اي جهة خارجية او داخلية كحصان طروادة+ متعهد بهذا الميثاق+ ان لايكون مناضل او مجاهد سابق! او من يحظى بامتيازاتهم! او بعثي سابق! يتعهد اعضاء الميثاق بالعمل داخل الاطر الممكنة! والعادلة في تغيير الدستور من داخل البرلمان والحكومة ومن خارجها . ان تقاد الدولة من هيئات متخصصة في كل وزارة وليس من وزراء تنتخبهم الاحزاب .. ان يتم منع التحزب داخل كل موسسات الدولة والقوات المسلحة وتعاد الخدمة الالزامية العسكرية والمدنية . ان تومن الدولة بالتصنيع الهائل والزراعة الكثيفة والسياحة المنتجة الدينية والثقافية وتقديم الخدمات وان يتشكل جهاز خاص لمراقبة عمل الحكومة والدولة لتحديد كم الاهداف المنجزة وكم الاخفاقات والاسباب . ان يتم طرد كل العمالة الاجنبية غير المختصة! ان يتم تقديم كل الحسابات الختامية عن الفترات المنصرمة والقادمة وعمل تطابق بين الصرف والموجود الفعلي وتقديم المتسببين في الفساد الى محاكم خاصة . ان تتشكل هيئة من خبراء كفوئين لتحديد الاتجاهات العامة للدولة والاقتصاد والعلاقات الدولية تخطط وتنفذ كل مشاريع الدولة وغيرها . ان يتم الغاء الفدرالية وتجريمها واستبدالها بصلاحيات كثيرة للمحافظات عبر انتخاب محافظ فقط مع هيئة من كفاءات لاحزبية محددة العدد لادارة المحافظة . الغاء كل امتيازات الاحزاب وقوانينها كافة.. ومنع اي انفاق من الدولة على اي مزدوج جنسية او من هو غير عراقي او سكان خارج العراق لفترة طويلة . تشكيل هيئات تطوعية خدمية في كل المجالات وتحتسب نقاط خدمة لكل من يخدم فيها . العمل على منع الاحزاب لفترة انتقالية طويلة ومحاربة الافكار الهدامة العشائرية والدينية والطائفية والقومية والشوفينية ! ان يوافق العراق على التحالف مع اي دولة عظمى او دول مقابل التعهد باحترام سيادة العراق وعدم التدخل في شوونه وحمايته من اي دولة معتدية . ان يكون العراق طرف محايد في اي نزاع اقليمي او دولي, ويوقف العمل بهذا عندما تعتدي اي دولة على العراق ويجب عندها ان يكون العراق ضمن كتلة اخرى تضمن امنه وسيادته ! ان لايسمح لاي دولة يالتدخل في شوونه الداخلية او دعم احزاب او مليشيات . اثارة مواضيع حقوق العراق المائية والنفطية والغازية وغيرها من الثروات في المحافل الدولية والعمل على تشكيل قوات مسلحة قادرة على ردع دول الجوار والعالم وقادرة على تدمير السدود الخارجية اذا اقتضت الضرورة . نشر الثقافة الوطنية العلمية في كل وزارات الدولة والمجتمع ومنع الفكر الهدام بكل اشكاله . ان تتشكل منظمات مهنية لكل مجال تومن بتلك الاهداف وتجتمع فيما بعد ومنها منظمات لحقوق القوات المسلحة والمتقاعدين وموظفي الدولة والعمل والفلاحين والطلبة والنساء الخ . لاوجود لعفو عام او خاص لاي مجرم ! ويتم مطاردة كل المجرمين في كل انحاء الارض للقصاص منهم بالطرق القانونية وربما غيرها! كل جزء من العراق لاوجود للدولة فيه ولا لقواتها المسلحة الرسمية المركزية يعتبر جزء متمرد يجب ارجاعه بكل الاساليب الممكنة بكفاءة وذكاء وباقل التكاليف. ان تدار الدولة باعلى كفاءة واقل انفاق واكثر استغلال للطاقات. يتم اصدار قانون منصف لتقاعد كل عراقي يعمل خارج الدولة وفق اشتراك شهري وضمان صحي واجتماعي ومالي لكل عراقي. تحديد النسل وتطوير النسل عبر الزواج العلمي الصحي. تستحصل كل اموال العراق المنهوبة في كل العهود ويتم تطبيق اقصى عقوبة ضد الاجرام والفساد والعمالة والنهب بلا تلكوء بعد اقرار المحاكم ولاحاجة لتوقيع ريئس الجمهورية. تحترم الحريات الاجتماعية الفردية والجماعية للناس والحريات الدينية التي لاتضر بحريات الاخريات . يفصل الدين عن السياسة فصلا تاما . تحدد العطل مركزيا ولايحق لاحد منح عطلة اخرى! ويكون العمل ل 6 ايام في الاسبوع و48 ساعة في الاسبوع وتحتسب الاجور على عدد ساعات العمل وترشق الدولة وفق قانون معين يضمن حقوق الجميع! قد يمكن العمل على ايجاد متطوعين لتحديد عناصر الاجرام المافيوية والحزبية والتجسسية في المرحلة المقبلة لتحديدهم وتحديد طرق التعامل معهم قانونيا او بشكل غير قانوني على ان تكون هناك مركزية صارمة جدا في هذا الموضوع ويمكن ان يتطور ذلك لما هو ابعد في حالة تعرض اعضاء الميثاق لاي تهديد او ابتزاز او تصفية من قبل اي طرف خارجي . الوصول للسلطة سلميا هو امر قد يكون غيرممكنا وعليه يمكن التفكير بطرق اخرى بديلة او بمزيج من الطرق كما فعلت ايران عندما استولت على السلطة في العراق ولكن ذلك يجب اللجوء له بحذر وانتباه شديد ووفق توفر الظروف الذاتية والموضوعية, على ان لايلغي العمل البرلماني. فتح صندوق للتبرع وعند زيادة الامكانات يمكن فتح فضائية او صحافة الكترونية او مراكز او نشريات الخ . تلك البنود تحتاج فقط اقراراها من قبل هيئة او هيئات محتلفة ويتم العمل عليها فرديا او جماعيا لتلافي عدم وجود قيادة عامة, ويتم ايجاد تلك القيادة في موتمر عام عند توفر الشروط الموضوعية والذاتية . تلك البنود ليست مقدسة وقابلة للتغيير وحسب الظروف والامكانات والتوجهات العامة . يمكن لاي عنصر ضمن ذلك الميثق الترشح للانتخابات على ان يراعي تلك البنود .

(4)

يجب ان يتضمن الدستور الجديد ( كاقتراح) بشكل عام مايلي- بالاضافة لبعض او كل البنود السابقة:

1. وحدة العراق وترابه وشعبه واستقلاله السياسي والاقتصادي والامني-وثرواته الطبيعية – كلها ملك للشعب تدار باعلى كفاءة وفق تقارير لهيئة مستقلة علمية- ومحكمة مختصة عند الخروج عن ذلك- والقسم على ذلك من كل نائب او موظف في الدولة من اعلى الهرم الى ادناه, او من يستلم اعانة او اجرا او مالا او راتبا من الدولة.

2. تجريم الانفصال والفساد والعمالة والتجسس.

3. تشكيل نظام رئاسي او نظام ملكي يتم منح السلطة لملك دستوري.

4. برلمان محدد العدد وفق شروط صارمة.

5. تقوية الاقتصاد والخدمات والصناعة والزراعة والجيش, وفق برنامج محدد وخطط خمسية مع مراجعة ومراقبة من قبل هيئة خاصة.

6. حل كل المليشيات وخضوع كل تشكيلات القوات المسلحة للقوانين العسكرية النافذه وتشكيلات القوات المسلحة القضائية والتفتيشية والتدريبة الخ.

7. تصفية تركة النظام الحالي والسابق.

8. معاملة الدول الاخرى بالمثل.

9. محاكمة كل مجرمي النظام الحالي والسابق.

10. المطالبة بالتعويضات من كل الدول التي دمرت العراق كما دفع العراق التعويضات عن نظام صدام.

11. منع ازدواج الجنسية, ومنع توظيف اي اجنبي او مزدوح جنسية ومنع تقديم اي مال او راتب او اعانة لاي مزدوج او اجنبي!

12. حدود العراق هي حدوده في 13 تموز 1958.

13. علم العراق هو علم الدولة التي تشكلت عام 1921 كاول دولة مستقلة جديدة في تاريخ العراق.

14. المطالبة بكل الاموال المنهوية خلال كل فترات الحكم السابقة.

15. منع العمل السياسي في كل اجهزة الدولة وخصوصا القوات المسلحة.

16. اعادة كل الاثار والثروات والاسلحة والعتاد المنهوب سابقا عند اي طرف خارجي او داخلي.

17. تشكيل محاكم خاصة لامن الدولة والفساد والتامر الخارجي.

18. وغير ذلك عند الاتفاق ويمكن ان تتشكل هيئة لتغيير بعض البنود على ان لاتمس جوهر تلك الافكار.

مكسيم العراقي

[email protected]

17 حزيران 2022

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط