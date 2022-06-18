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وزير الداخلية يلتقي وفدين من المسيحيين والصابئة المندائين

  • المكتب الاعلامي لوزير الداخلية
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التقى وزير الداخلية السيد “عثمان الغانمي”، اليوم السبت، بوفد من المسيحيين والصابئة المندائين .
ورحب السيد الوزير بضيوفه، مؤكداً ان جمالية العراق بتنوع اطيافه ووحده أبناء شعبه، مشيداً بالتضحيات الكبيرة التي قدمها العراقيين لدحر الإرهاب.
واستمع سيادته الى شرح موجز عن اهم احتياجاتهم وطلباتهم، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تقديم أفضل الخدمات لهم.
من جانبه قدم اعضاء الوفدين الشكر والتقدير للسيد الوزير على اهتمامه بهم وحرصه الكبير على تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد وتسخير الإمكانات من أجل خدمة المواطنين.
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