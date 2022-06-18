يا قادة الشعب الكوردي هؤلاء يخالفوا ما جاء في دستورهم السماوي كيف لا يخالفوا دساتيرهم الوضعية؟ 2/2

جوانرو

وفي سورة الشعراء آية 57 يقول القرآن: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. أحد من المفسرين يقول أي أورثهم مصر، وآخر يقول أورثهم الشام إلخ. والشام (سوريا) كانت في ذلك التاريخ أكبر مما هي عليها اليوم ربما كانت معها الأردن وفلسطين ولبنان، هذه كلها أورثها الله لهم في القرآن؟، بينما هم الآن – اليهود- يقيمون على رقعة صغيرة من الأرض التي وهبها الله لهم ألا وهي أرض إسرائيل، لكن مع هذا الوعد الإلهي لهم إلا أن بعض الأنظمة العربية والإسلامية وأحزابها ومنظماتها تتناسى الوعد القرآني ولا تقبل بهم؟؟؟!!!. وفي سورة الجاثية 16 يقول القرآن: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. يقول العلامة والمؤرخ والمفسر (محمد بن جرير الطبري) في تفسيره لهذه الآية القرآنية: يقول تعالى ذكره: ]ولقد آتينا[ ]بني إسرائيل الكتاب[ يقول الطبري: يعني التوراة والإنجيل، والحكم يعني فهم الكتاب، والعلم بالسنن التي لم تنزل في الكتاب،]والنبوة[ يقول: وجعلنا منهم أنبياء ورسلا إلى الخلق،]ورزقناهم من الطيبات[ يقول: وأطعمناهم من الطيبات أرزقنا، وذلك ما أطعمهم من المنّ والسلوى ويختمها ]وفضلناهم على العالمين[. تمجيد عظيم لبني إسرائيل (اليهود) لم يمجد غيرهم مثله. يقول القرآن في سورة المائدة 44: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتب الله وكانوا عليه شهداء.. . كلام واضح وصريح ومفهوم لا يحتاج أن نأت بأقوال المفسرين عنه. عزيزي المتابع، إن هذا الكتاب الإلهي الذي يقول القرآن بكلام واضح أن فيه هدى ونور ويفضل شعبه على العالمين؟ منه استمد اسم دولة إسرائيل – أرض إسرائيل؟. وتقول التوراة في سفر التكوين12:1-5: وقال الرب لأبرام ” اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك.2 فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك، وتكون بركة.3 وأبارك مباركيك، ولاعنك ألعنه. وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض”. ويؤكد كتاب التوراة هذا الكلام مرة أخرى بصيغة أخرى في سفر التكوين أيضاً 12:14-15: وقال الرب لأبرام، بعد اعتزال لوط عنه:” ارفع عينك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، 15 لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد. وذكره الرب ثالثاً في سفر التكوين 15:7: قال له: “أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها. – هذا يذكرنا بالذي قاله القرآن في سورة الشعراء آية 57: وأورثناها بني إسرائيل- أن هذه الآية منحتها الشرعية الإلهية، وعند تأسيسها كدولة عام 1948 منحته المجتمع الدولي الشرعية السياسية، ومؤخراً حصلت على شرعية المنطقة ومعها الشرعية العربية حيث اعترفت بها كل من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والقطر والسودان الخ. عودة

إلى سفر التكوين. وفي سفر التكوين 18:15-21: وفي ذلك اليوم قطع الرب مع ابرام عهدا، وقال:” لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير، نهر الفرات أرض.. . هذه الآيات أو

النصوص جميعها وردت في ذلك الكتاب الذي يقول عنه القرآن إنه كتاب منزل؟. بسبب هذا الوعد الإلهي في التوراة والقرآن لبني إسرائيل بأن أرض إسرائيل ملك لهم، خسرت العرب في جميع حروبها ضد هذه الدولة الصغيرة التي نسبة شعبها وأرضها لا تتجاوز سوى آحاد مئوية قياساً بنفوس العرب شعبا ومساحة أرضا؟. بعد هذه الهزائم المنكرة لجئت العرب الآن إلى التفسيرات السحرة وضرب الودع والشعوذة ويزعموا أن دولة إسرائيل ستزال من الوجود في كذا عام وذلك وفقاً لما جاء في كتاب كذا وكذا، بعد أن يأسوا بأنهم لا يستطيعون الانتصار على الدولة العبرية رجعوا إلى تحاليل كتب.. يقرأ لهم التاريخ مقدماً، أي قبل وقوع الحدث!!!.

سادساً: نقول للقيادات الكوردية في عموم كوردستان، نعني بالعموم أي أجزاء كوردستان الأربعة التي تقع اليوم تحت نير الاحتلال الإيراني، العراقي، السوري، التركي الطوراني. اقرأوا وعوا، إن هؤلاء.. كما بينا أعلاه لديهم نصوص مقدسة في كتاب تأمرهم التقييد بها من الجلد إلى الجلد، لأن الخروج عليها يعني الوقوع في المحذور، والخلود في نار جهنم كما يعتقدون، لكن مع هذا التحذير الإلهي تجد أن جل أعمالهم وأقوالهم خلاف تلك النصوص – الآيات والأحاديث- التي لم تمجد قوماً كما مجدت بني إسرائيل (اليهود- العبرانيون). هل أن القيادات الكوردية تنتظر من هؤلاء.. أعني مربع الشر؟ أن يلتزموا بالدستور الذي خطته أياديهم الآثمة، مع إنهم كما أسلفت لا يلتزموا بنصوص مقدسة عندهم؟؟؟!!!. لقد شاهد العالم من خلال وسائل الإعلام عندما أقسم السياسيون الشيعة في العراق الاتحادي على القرآن بأنهم سيطبقون كل ما جاء في الدستور الاتحادي العراقي. احتراماً للعقيدة الإسلامية صدقتهم القادة الكورد، تصور الكورد أن هؤلاء أناس إسلاميون لا يحنثون بالقسم وسينفذون ما جاء في الدستور الاتحادي العراقي في تواريخها المحددة، – نسوا إيران الإسلامية وما فعلته بالكورد وكوردستان من ويلات ودمار- لكن بمرور الأعوام سقطت الأقنعة عن الوجوه الكالحة وتبين للكورد وللعالم إنهم ليسوا سوى تجار الدين، يكذبون بالجملة، تناسوا ما جاء في ذيل المادة 140 بأن جميع مراحلها ستطبق وينتهوا منها عام 2007 والآن نحن في عام 2022 والمادة لم تطبق شيء منها؟؟؟!!!. غير المادة 140هناك أكثر من 60 مادة أخرى في ذلك الدستور حنثت قادة الشيعة القسم ولم يعملوا بها، والسبب، لأن فيها صالح الكورد، مثال المادة 65 التي تتحدث عن إنشاء مجلس الاتحاد الذي يجب أن تكون مقاعده مناصفة بين العرب والكورد لا غير. وفي انتخابات عام 2010 فاز إياد علاوي بالانتخابات النيابية بـ90 مقعد مقابل 88 مقعد لكتلة المالكي. والدستور واضح في هذا الأمر، يقول في مادته 76: أولاً- يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء،خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. لكن الجماعة وعلى رأسها صاحب مقولة: ما ننطيه؟، بدعم من سيدتهم إيران منعوا إياد علاوي من استلام رئاسة مجلس الوزراء!!!. هذه هي ديمقراطية عبد الزهرة؟. وفي هذه الأيام، بعد مرور ثمانية أشهر على الانتخابات النيابية لم تشكل الحكومة، وذلك بسبب عناد صبياني بين المالكي والصدر، لقد ضربوا المُدد الدستورية عرض الحائط وأدخلوا العراق في فراغ دستوري؟!.

وهكذا هي إيران الإسلامية، التي بعد تبوء آية الله الخميني السلطة كمرشد أعلى لإيران أجريت انتخابات لأعضاء مجلس الشورى أو مجلس الخبراء كما يسمى، وفاز عن محافظة آذربايجان الغربية في شرق كوردستان الدكتور (عبد الرحمن قاسملو) ظهر آية الله الخميني على شاشة التلفاز – لمن يريد مشاهدته التسجيل صورة وصوت موجود على اليوتيوب بهذا العنوان: (Iran/ انقلاب ٥٧- سرى)، قسمت ٥ شيطان بزرگ). يجب أن لا يحضر النائب عن آذربايجان الغربية عبد الرحمان قاسملو!!!. قال آية الله

الخميني:إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، عبارة عن مجموعة مدمرة. مجموعة فاسدة، مجموعة مفسدة، لا ندع هؤلاء يتحركون كيفما يشاؤون. ويضيف السيد روح الله الخميني: إن عز الدين الحسيني شخص فاسد، وهكذا قاسملو هو الآخر فاسد. انتهى كلام آية الله الخميني. هل مثل هذا الكلام غير المسئول يقال عن شخصية علمية انتخبها الشعب بإرادة حرة وبأغلبية ساحقة؟. الشيء الآخر، أن دستور إيران في مادته رقم 15 تقول: .. بجانب اللغة الفارسية يسمح للغات المناطقية والقومية أن تطبع الكتب وتنشر في وسائل الإعلام وتدرس في المدارس بلغاتها. لكن أين هذا؟، بعد مرور أكثر من أربعة عقود على وجود هذا الدستور لا يستطيع لا الكوردي ولا العربي ولا البلوشي ولا التركي إلخ أن يدرس بلغته الأم في إيران، أنه مجرد حبر على الورق لا غير. دعك من الدستور، هناك تسجيل للسيد الخميني موجود على اليوتيوب تحت هذا العنوان: مناظره با هالو (آقاى محمد رضا عالى پيام) 2022 /06/ 16: نحن نجعل الماء والكهرباء والباص (المصلحة) كلها مجانية. مجرد كلام ليس ألا، الماء والكهرباء والباص ارتفعت أسعارها عن زمن المقبور الشاه عشرات المرات وربما مئات المرات. ليس هذا فقط يقول: نضمن لكم الدنيا والآخرة!. ممكن قائد أمة ما يضمن لأمته حياة كريمة، لكن كيف يضمن الآخرة!! هذا هو القرآن يقول للنبي محمد (ص) في سورة الأحقاف آية 9: قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم.

وفيما يخص الكيان التركي اللقيط فحدث عنه ولا حرج، منذ أن تأسس عام 1923 وفق معاهدة “لوزان” التآمرية وإلى يومنا هذا حيث حكم المجرم المعتوه الطوراني المدعو رجب الذي يقتل ويسجن ويطرد دون حسيب أو رقيب، يقبع اليوم أكثر من 5000 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المعروف اختصاراً بـ”هدب” كرؤساء بلديات وبرلمانيين وعلى رأسهم رئيس الحزب والبرلماني (صلاح الدين دميرتاش) في المعتقلات التركية الرهيبة. بما أن جانباً من هذا المقال يقارن بين السلطات المسلمين والحكومة الإسرائيلية دعني أنقل لك بإيجاز شديد ما شاهدته وسمعته من الدكتور (حميد عبد الله) في برنامجه الشهير (تلك الأيام) قال الدكتور: شاب عراقي بعد أن رسب في المدرسة ذهب وتطوع في منظمة التحرير الفلسطينية، ونفذ مع مجموعة من الفلسطينيين عملية مسلحة قتلوا مجموعة من الإسرائيليين وألقي القبض عليه – على علي- وحكم من قبل محكمة إسرائيلية بـ99 عام،لأن دولة إسرائيل ليس فيها حكم الإعدام؟ ووضع علي في سجن عسقلان، أن والدته عن طريق صليب الأحمر الدولي زارت ابنها في إسرائيل وبقت معه لمدة أسبوع في سجن عسقلان. انتهى الاقتباس. هذه إنسانية الصهاينة؟ يأخذون الأم لتبقى مع ابنها لمدة أسبوع ويقدموا لها الأكل والشرب ويخصصوا لها مكاناً لكي تنام وتقضي حاجاتها. لو نقارن هذا العمل ما يقوم به رئيس جمهورية الأتراك الإسلامي المدعو رجب مع القائد (عبد الله أوجلان) ناهيك عن التعامل الوحشي الذي يلاقيه هذا الأسد الأسير في معتقله الرهيب، بل منذ 10 أعوام أو أكثر منع عنه زيارة أهله وأشقائه له!!!. لا أقول أكثر مما عرضناه أعلاه، كيف كان تعامل اليهودي- عبري مع مسلم عربي، وهذا تعامل تركي إسلامي مع مسلم كوردي؟؟؟!!!.

ثم لاحظ تعامل الكورد في غربي كوردستان مع معتقلي داعش في سجن الحسكه، ماذا قالوا عندما زارتهم قناة العربية. قالوا أمام الكاميرا: في كل أسبوع نتصل بأهلنا خارج السجن. وتزورهم ذويهم في السجن بالشهر كذا مرة، وهم – الدواعش- وقالوا أيضاً: إن تعامل الكورد معنا في غاية الإنسانية. لكن قالوا أيضاً: بعد أن نخرج من هنا سنقتلهم!!!. سألت المحاورة: لماذا تقتلونهم؟. قالوا: هذه هي عقيدتنا.

إما الكلب المستأسد القابع في دمشق أن وجوده ليس ألا استمراراً للأنظمة العربية العنصرية العفنة التي ذاق الكورد في غربي كوردستان على أيديهم شتى أنواع العذاب والاضطهاد الوحشي، من التعريب لمناطق الكورد، وإسقاط جنسية عنهم، وقتلهم بدم بارد وهم يحتفلون بعيدهم القومي نوروز، إن هذه

السياسة الهوجاء كانت سائدة على مدى نصف قرن ونيف ضد هذا الشعب البريء حتى تحرر غالبية أراضي غرب كوردستان بعد عام 2011 بسواعد فتياته وفتيانه الأبطال.

الذي نقوله في ختام هذه المقالة، إن للمحتلين وجه ذميم واحد، أن كان معمماً أو أفندياً، شيعياً أو سنياً، علمانياً أو قومياً،عربياً أو فارسياً أو تركياً طورانياً قميئاً جاء من حدود الصين، كلهم أياديهم ملطخة بدماء الشعب الكوردي الجريح.

انتهى

15 06 2022

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