إسرائيل.. رئيس الوزراء يحذر إيران من استهداف المواطنين في الخارج

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إيران من محاولة استهداف إسرائيليين في الخارج، قائلا إن من يحاول فعل ذلك “سيدفع الثمن”.

وقال بينيت في تصريحات خلال افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في القدس “نشهد حاليا محاولات إيرانية لمهاجمة إسرائيليين في مواقع مختلفة بالخارج”، بحسب مراسل قناة “الحرة”.

وأضاف: “سوف نستمر في ضرب الإرهابيين ومن يرسلهم. قاعدتنا الجديدة هي: من يرسل الإرهابيين – يدفع الثمن”، لافتا إلى ان المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعمل على إحباط مثل هذه الهجمات قبل أن يتم تنفيذها.

كان مسؤولون إسرائيليون كبار حذروا في وقت سابق، الجمعة، من تهديدات “ملموسة” بأن إيران تحاول شن هجوم إرهابي على إسرائيليين في إسطنبول نهاية هذا الأسبوع، وحثوا جميع المواطنين على مغادرة تركيا على الفور.

وفي إشارة إلى أن الحكومة طلبت من الإسرائيليين تجنب السفر غير الضروري إلى تركيا مع التركيز بشكل خاص على إسطنبول، قال بينيت: “لا يزال الخطر كبيرا. وأدعو مواطني إسرائيل لتحمل المسؤولية الشخصية والحفاظ على أمنهم”.

وتعتبر تركيا وجهة سياحية مفضلة لعدد كبير من الإسرائيليين.

وجاءت التحذيرات الأخيرة بعد أسبوع حثت فيه إسرائيل مواطنيها في تركيا على العودة فورا إلى البلاد، وأصدرت السلطات أعلى تحذير أمني ممكن لإسطنبول بسبب مخاوف من أن عملاء إيرانيين يخططون لقتل أو اختطاف مواطنين إسرائيليين.

والاثنين، رفع مجلس الأمن القومي مستوى التحذير من السفر إلى إسطنبول إلى أعلى مستوياته، واضعاها إلى جانب العراق واليمن وأفغانستان وإيران كأماكن يتعين على الإسرائيليين مغادرتها على الفور وقد لا يزورونها.

تصاعدت التوترات بين إسرائيل وإيران خلال الأسابيع الأخيرة بعد اغتيال ضابط إيراني رفيع في طهران الشهر الماضي، إضافة إلى قتلى من رجال الأمن داخل إيران، وضربات جوية على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا نسبت إلى إسرائيل.