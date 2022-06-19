الأعرجي يؤكد حرص العراق على إنجاح مهمة الناتو

أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، يوم الأحد، حرص البلاد على إنجاح مهمة حلف “الناتو” التدريبية وبناء القدرات والاستشارة لمواجه الإرهاب.

جاء ذلك، خلال استقبال مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق جيوفاني اينوتشي، بحسب بيان.

وجرى خلال اللقاء، وفقا للبيان، استعراض عمل بعثة حلف الناتو في العراق، إضافة إلى بحث تعزيز التعاون البنّاء بين العراق والبعثة، لاسيما في مجال الاستشارة والتدريب”.

وجدد الأعرجي، حرص العراق على “إنجاح مهمة الناتو التدريبية وبناء القدرات والاستشارة، بما يعزز من قدرته في مواجهة الإرهاب والقضاء على الزمر الإرهابية”.

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