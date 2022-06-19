الحشد الشعبي يختتم عمليات” الإرادة الصلبة الثالثة” ويعلن نتائجها المتحققة في العظيم

اختتمت قوات الحشد الشعبي، الخميس، عمليات تأمين وادي العظيم بتحقيق كامل الأهداف المرسومة.

وقال قائد عمليات ديالى بالحشد الشعبي طالب الموسوي في بيان، ان “العملية الأمنية المشتركة بين أبطال الحشد الشعبي والجيش العراقي انطلقت بإسناد جوي في مناطق حوض نهر العظيم في محافظة ديالى بضفتيه الشرقية والغربية والمناطق المحيطة بمساحة 977 كم مربع”.

وأوضح الموسوي، ان “محور الحشد تضمن مشاركة أربع قواطع من عملياته هي صلاح الدين وكركوك وشرق دجلة وديالى وبغداد متمثلة بـ 12 لواء وثلاثة أفواج ساندة، توزعت في صلاح الدين (41 42 43 35 51 6 وقوة من أمن الحشد)، وفي كركوك شرق دجلة (22 88 9 16 15 وفوج العمليات الخاصة)، وفي ديالى (اللواء 23 والقوة النهرية) وفي بغداد (فوج الطوارئ وفوج عاشوراء)، إضافة الى الجهات الساندة من الحشد متمثلة بالاستخبارات والأمن والاتصالات والطبابة والمدفعية والقوة النهرية ومقاومة الدروع والمتفجرات والهندسة العسكرية”.

وتابع الموسوي، ان “العمليات حققت النتائج المرسومة بالعثور على 10 مضافات تحتوي مواد لوجستية واسلحة واحزمة ناسفة وتدمير 3 عبوات ناسفة والعثور على دراجتين وعجلة متروكة لداعش تم تدميرها”.

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