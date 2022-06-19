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الديوانية تهيئ 4800 دونم لتوزيعها قطعاً سكنية

الديوانية تهيئ 4800 دونم لتوزيعها قطعاً سكنية

 الديوانية: عباس رضا الموسوي
هيأت محافظة الديوانية أربعة آلاف و800 دونم ضمن التصميم الأساس لمركز المحافظة لتوزيعها كقطع أراض سكنية بين الشرائح المشمولة.
وقال المنسق الإعلامي لمحافظ الديوانية خالد التميمي : إن اللجنة العليا لتوزيع قطع الأراضي السكنية في المحافظة، باشرت إجراءات توزيع قطع الأراضي السكنية بين الشرائح المختلفة المشمولة، ضمن الجهود الرامية للتخفيف من أزمة السكن التي يعاني منها المواطنون، لاسيما شريحة الشباب منهم، موضحا أن المساحة التي هيأتها للتوزيع كانت قد استحصلتها بموافقة مجلس الوزراء.
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