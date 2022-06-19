الرئيس بارزاني يستقبل وفداً عسكرياً وأمنياً عراقياً رفيعاً

التأكيد على التعاون والتنسيق بين قوات بيشمركة كوردستان والجيش العراقي

استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد (19 حزيران 2022)، في مصيف صلاح الدين، وفداً عسكرياً وأمنياً عراقياً رفيعاً برئاسة الجنرال عبدالأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش العراقي، والذي تألف من قادة القوات البرية والجوية وحرس الحدود والشرطة الاتحادية والاستخبارات والاستخبارات العسكرية والعمليات المشتركة.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات الميدانية في الحرب ضد الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المناطق المتنازع عليها والتنسيق مع قوات التحالف الدولي.

كما تم التأكيد على التعاون والتنسيق بين قوات بيشمركة كوردستان والجيش العراقي.

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