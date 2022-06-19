الرئيس مسعود بارزاني: الأزمة السياسية في العراق عميقة وسنعمل ما بوسعنا لحلها

أكد الرئيس مسعود بارزاني، العمل على حل الأزمة السياسية في العراق، واصفا اياها بأنها “أزمة عميقة”.

بحضور الرئيس مسعود بارزاني ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، جرت في أربيل، اليوم السبت (18 حزيران 2022) مراسم الإعلان عن مجموعة “حركة بارزان” التي تتألف من 6 مجلدات وتحتوي على 2300 وثيقة تاريخية، من الأرشيفين العثماني والإيراني، تم تجميعها من أرشيف مركز اسطنبول ووزارة الخارجية الايرانية والمركز الايراني القومي للوثاق، ومركز الوثائق الصحفية في البرلمان الايراني.

واضاف الرئيس بارزاني ان “المستشرق البريطاني ويغرام الذي زار كوردستان والتقى الشيخ عبد السلام نقل عنه طلبه زيارة لندن ليتحدث مع الملك جورج حول استقلال كوردستان”.

ووصف الرئيس مسعود بارزاني الإعلان عن مجموعة “حركة بارزان” بأنه “خطوة تاريخية يتم الاعلان في يوم تاريخي هو يوم عبور بارزاني الخالد ورفاقه من نهر آراس”، مبينا ان “اعداء شعبنا حاولوا دائما تشويه نضال الشعب الكوردي بوصفه نضالا لمجموعة من العشائر التي كانوا يصفونهم بقطاع الطرق، لكن هذه الوثائق تثبت عكس ذلك”.

واشار الى ان “نضال بارزان نضال مقدس تأسس على يد الشيخ عبد السلام واخيه الشيخ احمد، الدين اخلاق، ولايمكن الفصل بين الدين والاخلاق، وجميعنا اخوة في الانسانية، الحافظ على البيئة، توسيع النضال من العشيرة إلى النطاق القومي، افتخر باني طالب لهذه المدرسة”.

واضاف: “سنعمل ما بوسعنا لحل الأزمة السياسية في العراق، لكني لا اخفي بانها أزمة عميقة”.

الرئيس مسعود بارزاني نوه إلى انه “جرت في العراق انتخابات برلمانية في تشرين الأول الماضي لكنهم لم يسمحوا أن تمضي الأمور كما تقتضي النتائج”.

وحول العلاقات بين اقليم كوردستان وبغداد، اشار الرئيس بارزاني الى ان “الدستور ليس مثاليا لكنه جيد”، مستدركاً أنه “مع الاسف لم يلتزم به احد”.

وتابع انه “اذا كانت بغداد جادة ولديها ارادة لحل الازمات، فالدستور هو الحكم لحل المشاكل، لكن لا يمكن القبول بالتفسير الانتقائي للدستور”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط