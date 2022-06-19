الشرطة يتوّج رسمياً بلقب دوري الكرة الممتاز

تُوجَ فريق الشرطة رسمياً يوم أمس بلقب دوري الكرة للموسم 2021 – 2022 بعد فوزه على غريمه التقليدي الزوراء بهدفين مقابل لا شيء سجلهما كل من بسام شاكر ومحمود المواس في الدقيقتين 72و82 في المباراة التي أقيمت بينما على ملعب الشعب وفيها جرت مراسيم تتويج القيثارة بدرع الدوري بحضور شخصيات رياضية من اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى ممثلي الفريق الفائز.

وحقق الشرطة في هذا الموسم رقماً مميزاً إذ فاز على جميع الأندية الجماهيرية على غرار الزوراء والجوية والطلبة ذهاباً إياباً كما أنه قريب جداً من كسر رقمه في الرصيد النقطي الحالي بـ89 نقطة قبل انتهاء الموسم بجولتين وهو ذات الرقم الذي أنهى به الموسم 2018 – 2019.

النصف الساعة من الشوط الاول شهدت العديد من الصراعات البدنية في مختلف أرجاء الملعب واتسمت بالتدخلات لإيقاف أدوات اللعب المؤثرة من كلا الطرفين على غرار (محمود المواس وبسام شاكر وعلي حصني) وقد تكفل بها المدافع الموريتاني الحسن حويبيب الذي تألق كثيراً في هذا اللقاء لاسيما لحظة توقيت قطع الكرة وتوقع مسارها أما بالنسبة للفريق الاخر، فقد تعرض كل من (مازن فياض ومحمد رضا ومهدي كامل) الى اعتراضات مباشرة من قبل كرار عامر وسعد ناطق.

لجأ لاعبو الشرطة خلال هذه المواجهة الى تفعيل جهة اليسار عبر تحركات فهد يوسف ومحمود المواس وعلي حصني.

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