الصليب الأحمر تطلق برنامج العودة المستدامة

بغداد: رلى واثق

أطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر برنامج العودة المستدامة لتيسير عودة النازحين داخليا في مناطق شتى من البلاد.

وقالت المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هبة عدنان : إن “اللجنة أطلقت البرنامج لدعم النازحين ومساعدة الأسر العائدة في بناء حياتها بظروف آمنة، فضلا عن الحصول على الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل لكسب العيش.

وأضافت أن “البرنامج يعالج الشواغل الأساسية المتعلقة بالحماية لتحقيق تلك الغايات، ويزيد من الوعي والسلوك الآمن تجاه مخاطر المخلفات الحربية القابلة للانفجار، ويسهم في إصلاح البنية التحتية العامة الرئيسة وتقديم منح نقدية لإعادة بناء أماكن السكن، ومجموعة متنوعة من سبل كسب العيش والاحتياجات الأساسية، في الوقت الذي يتم فيه إشراك المجتمعات في صنع القرار”.

وبينت أن “العراق صادق في آذار من العام الماضي 2021 على الخطة الوطنية لإنهاء ملف النزوح، إذ ما زال مليون و184 ألفا و818 يعانون من النزوح خارج مساكنهم، في الوقت الذي تمكن فيه أربعة ملايين و959 ألفا و714 نازحا من العودة إلى مساكنهم الأصلية أو اضطروا إلى النزوح مجددا نتيجة لعراقيل مختلفة مثل الدمار الذي لحق بمنازلهم وعدم توفر إمكانية الحصول على الخدمات وفرص كسب العيش”.

وأشارت عدنان إلى أن “الضغوط الاقتصادية التي فرضتها الجائحة العالمية (كورونا) انعكست على الأسر المستهدفة، فضلا عن الإمكانيات الضعيفة التي يعاني منها النازحون بشكل عام”.

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