العراق والسعودية يبحثان شئون نقل الحجاج برا إلى الديار المقدسة

أ ش أ

وذكرت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية – فى بيان صحفي، أوردته وكالة الأنباء العراقية “واع” – أن رئيس الهيئة سامى المسعودى بحث خلال لقائه، مع أمير المنطقة الشمالية السعودية (عرعر) فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود شؤون نقل الحجاج برا للديار المُقدسة.

وأوضحت الهيئة أن المسعودى بحث مع الأمير شؤون نقل الحجاج العراقيين برا وتسهيل مرورهم للديار المقدسة عبر منفذ عرعر الحدودى المشترك مع المملكة العربية السعودية.

وأشاد المسعودى بالجهود الكبيرة التى تبذلها السلطات السعودية فى تيسير أمور تفويج الحجاج وتذليل جميع المعوقات لإيصالهم براحة وسلامة.

من جانبه، أعرب الأمير فيصل بن خالد عن سعادته بعودة مسير قوافل الحجاج عبر منفذ عرعر السعودى بعد انقطاع دام عامين بسبب تفشى فيروس كورونا، مبديا تعاونه المطلق فى تقديم الخدمات التى يستحقها الأشقاء من الحجاج العراقيين منذ دخولهم إلى أراضى المملكة وحتى وصولهم إلى سكنهم فى المدينة المنورة بسلام.