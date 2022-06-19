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الكاظمي يتسلم أول مسدس مصنع محليّاً تم اهداؤه له من قبل هيئة التصنيع الحربي

تسلم رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أول مسدس مصنع محليّاً من قبل هيئة التصنيع الحربي بإسم بابل، تم اهداؤه له من قبل رئيس الهيئة محمد صاحب الدراجي، وذلك على هامش اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي عقد اليوم.

وعبّر الكاظمي بحسب بيان حكومي “عن شكره لرئيس الهيئة، كما ثمّن جهود العاملين فيها، وأكد أن الحكومة ماضية في دعم الصناعة الحربية، وبما يمكّنها من تأمين بعض حاجة القوات الأمنية للسلاح”.

ووجّه بـ”ضرورة مواكبة الأساليب الحديثة في التصنيع الحربي، والاطلاع على البحوث العلمية المتطورة في هذا المجالط.

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