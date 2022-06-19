المرصد السوري: استنفار قوات «قسد» بعد هروب دواعش من سجن الرقة

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، برفقة القوى الأمنية التابعة لها، تستنفر قواتها، منذ فجر اليوم الأحد 19 يونيو 2022، في محيط السجن المركزي الواقع شمال مدينة الرقة من خلال نشر عدد كبير من الحواجز و القناصين على أسطح المباني.

يأتي ذلك وسط معلومات مؤكدة عن هروب عدد من المساجين من السجن المركزي والذي يتواجد فيه عناصر سابقين بتنظيم “داعش”.

ووفقًا لمعلومات المرصد السوري، فإن حادثة الهروب وقعت فجر اليوم الأحد، وسُمعت أصوات إطلاق رصاص في محيط السجن المركزي، تلاها وصول سيارات إسعاف إلى منطقة السجن، كما فرضت القوى الأمنية مدعومة بالمدرعات طوقًا أمنيًّا على مداخل ومخارج المنطقة، وقامت بتفتيش عدة منازل للوصول إلى الهاربين.

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