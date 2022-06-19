المرور: مشروع اللوحات الجديدة سيرى النور خلال 45 يوماً

أعلنت مديرية المرور العامة، أمس السبت، عن موعد توقيع عقد مشروع توحيد اللوحات المرورية ومدة إنجازه، فيما أوضحت بشأن رسوم استبدال اللوحات.

وقال مدير المرور العامة، اللواء طارق إسماعيل، لوكالة الانباء الرسمية تابعته (المدى)، إن “المديرية اتفقت مع إقليم كردستان والشركة المنفذة لمشروع اللوحات الجديدة وسيتم توقيع العقد خلال اليومين المقبلين”، لافتاً إلى أن “المشروع سيرى النور خلال مدة شهر إلى شهر ونصف الشهر”.

وأضاف اسماعيل، أن “جميع المراكز والقواطع والأبنية المرورية سيتم استثمارها وتشغيلها لإنجاز المشروع”، مشيراً إلى أن “هناك 31 مركزاً سيعمل على تسلم المعاملات وتوزيع اللوحات”.

ولفت إلى أن “المديرية قد تعمل على استحصال موافقة بتغيير اللوحات من دون سيارة، إذ يتم اعتماد السنوية لطبع اللوحة بالإنكليزي وإعطاء الرقم باليد وتوقيع الملصق الخاص باللوحة”.

وحول رسوم اللوحات، أوضح إسماعيل، أن “الرسوم المحددة بقيمة 50 ألف دينار هي بالأصل 20 ألف دينار فقط مقابل 30 ألف دينار تسمى استنادية، وهي من ضمن القانون ولا يمكن إلغاؤها”، مشيراً إلى أن “رسوم تغيير اللوحات الجديدة في إقليم كردستان هي 120 ألف دينار”.

إلى ذلك، بحث الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أمس السبت، مع مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل، فك الاختناقات المرورية وسبل تعزيز وتطوير التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية مع أعمال مديرية المرور العامة.

وذكر بيان لمكتب القائد العام للقوات المسلحة أنه “لمتابعة توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، زار الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، مديرية المرور العامة والتقى اللواء طارق إسماعيل، وناقش معه سبل تعزيز وتطوير التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية مع أعمال مديرية المرور العامة”.

وأضاف البيان، الذي تلقته (المدى)، أن “اللقاء تضمن أيضاً بحث آليات التعاون وكيفية تطبيقها بأفضل الصيغ التي تعتمد التعاون الوثيق في مهمات الميدان ما بين القوات العسكرية وأفراد ودوريات شرطة المرور بما يخلق انسيابية عالية في كلا الجهتين ويخفف الزحام من خلال فك الاختناق المروري في عقد محددة من تقاطعات المرور في العاصمة بغداد”.

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