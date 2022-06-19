برلماني: العراق ينفق ما يقارب 450 مليون دولار على البنزين المستورد شهريا

اعلن عضو مجلس النواب العراقي سوران عمر، أن العراق يحتاج إلى 31 مليون لتر من البنزين يوميا لـ15 محافظة، ويشتري 15 مليون لتر يوميا من الخارج بسعر 2100 دينار للتر الواحد.

قال سوران عمر ، في منشور على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “العراق يحتاج إلى 31 مليون لتر من البنزين يومياً لـ15 محافظة، والمصافي المحلية (بما في ذلك المصفاتان في إقليم كوردستان) تنتج 16 مليون لتر يومياً ويباع بسعر 450 ديناراً للتر الواحد للسواق المحليين في 15 محافظة عراقية.

وأضاف أن “العراق يشتري 15 مليون لتر من البنزين المحسن يوميا بسعر 2100 دينار للتر الواحد، ويبيعه للمواطنين ب650 ديناراً للتر الواحد ، ما يعني أنه باستثناء البنزين من المصافي المحلية، يخصص العراق نحو 450 مليون دولار شهريا لشراء البنزين المستورد”.

وأوضح عمر أن “الحكومة العراقية لم تسمح للتجار بالتلاعب وجلب مواد سامة باسم البنزين مما أدى إلى ضبط سعر وجودة البنزين”.

وزاد بالقول إن وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان العراق تبيع البنزين بسعر 800 دينار للتر ، فيما ظل سعر البنزين التجاري مرتفعا عند 1000 دينار للتر الواحد.

وكانت مؤسسة “عراق المستقبل” المعنية بالشؤون الاقتصادية قد ذكرت، يوم الجمعة، أن العراق اشترى أكثر من 1.1 مليون طن من البنزين خلال الفترة من 1-1-2022 لغاية 31-3-2022 بارتفاع بلغت نسبته 34% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت المؤسسة في تقرير نشرته اليوم، إن كلفة اللتر الواحد المشتراة من الحكومة العراقية خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة الحالية 1315 ديناراً عراقياً للتر الواحد، بينما كانت كلفة اللتر الواحد المشتراة خلال السنة الماضية 930 دينارا عراقيا للتر الواحد.

ووفقا للمؤسسة فإن خسارة العراق من بيع البنزين خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة الحالية بلغت 618 مليون دولار بينما بلغت خسارة العراق من بيع البنزين خلال العام 2021 كافة بحدود 793 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أنه مع استمرار ارتفاع اسعار النفط، وتزايد الطلب على البنزين فمن المتوقع أن تبلغ خسارة العراق لغاية نهاية السنة الحالية بحدود 2.9 مليار دولار أمريكي.

بدوره أكد رئيس المنظمة منار العبيدي، أنه من الضروري العمل على تسريع تفعيل مصفاة كربلاء والذي سيسد جزءا كبيرا من حاجة العراق من البنزين المحسن والعادي وسيقلل من كمية الخسارة الكلية للبنزين.

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