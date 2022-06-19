ذلك المخلوق الخطير !..

بقلم مهدي قاسم

( .. أنا أعتبر الإنسان أخطر مخلوق على الأرض أنانية و جشعا وطمعا .. فربما هو المخلوق الناطق الوحيد الذي حتى لو شبع ( على على عكس مِن حيوانات مفترسة أخرى غير ناطقة التي عندما تشبع تكتفي بذلك ) أقول حتى لو شبع هذا المخلوق الناطق فقد تبقى رغبته جائعة بلا نهاية .. و متأججة دوما بنزعة قهرية نحو كسب مزيد من حاجات و مال قد يفوقان في أحيان كثيرة مما يحتاجه لسنوات ..

وقد خُلق هذا المخلوق الخطير هكذا .. مزوّدا بهذه الغريزة الأنانية المتجذرة في طبعه الطاغي ، و التي أضحت صفة راسخة ملازمة له طيلة حياته ..

رد المحاور الآخر معترضا على فكرة التعميم

ــ ولكن أظن لا تقصد كلهم ؟ .. و ليس على الإطلاق ؟..

فرد هو متفقا :

ـــ طبعا .. بالتأكيد .. ليس كل البشر على هذا النحو .. فأنا أقصد الأغلبية وليس الكل .. فثمة استثناء موجود في كل شيء .. وهذا ينسحب على مخلوقات بشرية أيضا .. حيث يوجد بينهم تلك الصفوة المكتفية ــ ولو على قلتها و ندرتها ــ مَـن يحتقر نزعة التملك بشكل مفرط ومبالغ به .. مفضلا ثراء و مدخرات روحه المتجلية والزاخرة في اكتفاء ذاتي مبهر و جميل ، على غير ذلك ..

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