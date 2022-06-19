رئيس الجمهورية: يجب وقف التوترات التي تهدد أمن الإيزيديين

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، على وقف التوترات التي تهدد أمن الإيزيديين.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ان “الرئيس صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، وفداً من أهالي سنجار بحضور رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، لبحث تطورات الأوضاع الأمنية والخدمية والإنسانية في المدينة والعراقيل التي تواجه أهلها”.

وأكّد رئيس الجمهورية، أن “سنجار عانت الكثير جراء العنف والإرهاب وواجه أهلها ببسالة شتى المصاعب والمحن”، مشدداً على “ضرورة رفع معاناة أهل سنجار وتوفير الأجواء اللازمة لعودة النازحين مُعززين مُكرّمين، وأن تعود الحياة الطبيعية إليها”.

وتابع أن “الاعتداءات التي تعرضت لها سنجار مُدانة ومرفوضة، وأن التوترات الأمنية داخل المدينة التي تهدد أمن واستقرار الإيزيديين غير مقبولة”، مؤكدا “اهمية العمل عبر سلطات الحكومة الاتحادية والإقليم على التنسيق الجاد لإنهاء هذه المسائل”.

وأشار إلى “ضرورة تجاوز العراقيل السياسية والإدارية التي تعطّل إنصاف الايزيديين، والعمل على إعمار المدينة وتنظيم الإدارة في سنجار بالاستناد إلى إرادة أهلها، وإبعادها عن الصراعات السياسية”.

من جانبه، قدّم أعضاء الوفد شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، لجهوده التي بذلها ويبذلها في دعم الايزيديين، وإرساء الأمن والاستقرار في سنجار، ودفاعه عن حقوق الضحايا وإنصاف عائلاتهم.

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