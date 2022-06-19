رئيس الوزراء: بناء الوطن يحتاج إلى صبر ووقت

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس السبت، إن بناء الوطن يحتاج إلى صبر ووقت، مبيناً أن مشروع 1000 مدرسة سينجز ضمن الاتفاقية العراقية- الصينية ووفق توقيتات محددة.

وقال الكاظمي، خلال احتفالية وضع الحجر الأساس لمشروع بناء 1000 مدرسة نموذجية في عموم العراق، بحسب بيان لمكتبه: أنا “سعيد أن أكون بينكم ومعكم في هذا الاحتفال، والانطلاق لوضع الحجر الأساس لمشروع بناء 1000 مدرسة في عموم محافظات العراق”.

وأضاف، أن “هذا المشروع الإستراتيجي مهم لبناء المجتمع، وتطوير أجيالنا نحو بناء قادةٍ لخدمة العراق في المستقبل”.

وأوضح “يجب أن نعتز ونفتخر بتاريخ وإرث أجدادنا، ويجب أن نتنبه إلى أن التعليم والعِلم جزءان أساسيان لرقي أي مجتمع، ولكن للأسف الشديد لم يكن هناك اهتمام بالتعليم منذ العام 2003″، مؤكدا أن “هذا المشروع سينجز ضمن الاتفاقية العراقية – الصينية، التي سبق أن شكك بها الكثيرون في عدم جدية الحكومة بتنفيذها”.

وبين “اليوم نضع الحجر الأساس لتنفيذ هذه الاتفاقية، لكي نبعث رسالة، أن التعليم مهم جداً في حياة مجتمعنا وحاجة أبنائنا”، مشددا على “ضرورة أن نعمل على الاهتمام بالتعليم، ليس في بناء المدارس فقط، وإنما في تغيير وتطوير المناهج التعليمية، وهذه ليست مسؤولية الحكومة فحسب، وإنما مسؤولية الحكومة ورئيس الوزراء والقطاعات المختصة والمجتمع والمختصين”.

وأشار، إلى أنه “علينا أن نبحث عن هؤلاء المختصين، وندعمهم بالمساهمة في بناء العراق”، موضحا أن “المشروع يشمل بناء 1000 مدرسة، وسيشمل جميع محافظات العراق، وسنتابع المشروع ونعمل ضمن الجدول الزمني لتنفيذه”.

وقدم الكاظمي، “الشكر للقائمين واللجنة العليا لبناء المدارس على هذا المشروع، الذين عملوا ليلاً ونهاراً

لتنفيذه”.

ولفت إلى، أننا “يجب أن نحسم خياراتنا بين بناء الوطن أو التكاسل، البناء يحتاج إلى صبر ووقت، والتهديم سهل ويمكن أن نهدم خلال مدة قصيرة”.

وعلى هامش احتفالية وضع الحجر الأساس، التقى رئيس الوزراء، عددا من المواطنين من أهالي منطقة السيدية غرب بغداد، واطلع على أحوالهم المعيشية، ووجه الجهات المعنية بمتابعة شكاواهم.

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