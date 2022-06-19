قائد الشرطة الاتحادية في كربلاء يتجاوز لفظيا على رئيس فرع نقابة الصحفيين في المحافظة

18/6/2022

اقدم قائد الشرطة الاتحادية في كربلاء اللواء صالح العامري على التجاوز لفظيا (بالسب والقذف) على مدير فرع نقابة الصحفيين في كربلاء حسين الشمري، مساء اليوم السبت.

وعلمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة من منسقها في كربلاء ان الشمري الذي يعمل ايضا مدير مكتب قناة العراقية بالمحافظة، تعرض الى سيل من السباب والشتائم، من قبل العامري، اثناء التغطية لسير قوافل الحجاج برا عبر منفذ عرعر الحدودي، وبحضور عدد من المسؤولين والقادة الامنين، ومحافظ كربلاء.

وعبر عدد من الصحفيين في كربلاء عن غضبهم، لما تعرض له زميلهم الشمري، واصفين التصرف بغير المبرر.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين ما تعرض له الزميل الشمري، وتعده تجاوزا غير اخلاقي، من المعيب ان يصدر من مسؤول أمني رفيع، تجاه صحفي يؤدي مهامه فقط، فضلا عن كونه انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي المكفولة دستوريا.

الجمعية تطالب الاجهزة الامنية في كربلاء الى الكف عن الاعتداء على الصحفيين وقت اداءهم واجباتهم، واحترام مبادئ القانون، وما نص عليه الدستور، لا سيما وان مهمة القوات الامنية توفير الحماية اللازمة لوسائل الاعلام والعاملين فيها لا منعهم، والاعتداء عليهم.

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