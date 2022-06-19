مالية البرلمان : الأمن الغذائي يتيح للحكومة تثبيت من لديه خدمة عامين

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،الجامعات تزويدها بالاختصاصات المطلوبة للخريجين الثلاثة الاوائل على الاقسام العلمية والانسانية وفقا للدرجات الشاغرة، بهدف تعيينهم على الملاك الدائم،فيما اطلقت وزارة المالية ،يد الحكومات المحلية في المحافظات للتعاقد مع الف شخص من خريجي البكالوريوس والدبلوم. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع مدير عام الدائرة الادارية والمالية في الوزارة اسعد عبد الغني جهاد،جاء فيها (على الجامعات كافة تزويدنا بحاجتها من الاختصاصات المطلوبة للخريجين الثلاثة الأوائل على الأقسام العلمية والإنسانية المشمولين بأحكام القانون رقم 5 لسنة ???? وفقا للدرجات الشاغرة التي سبق أن حصلت موافقة المالية على اجراء الحذف والاستحداث عليها مع الأخذ بنظر الاعتبار إضافة الدرجات الشاغرة قبل 20 تشرين الاول 2021 ) داعيا الى (تزويد الوزارة بالدرجات والعناوين الوظيفية الشاغرة الناتجة عن حركة الملاك بعد 29 تشرين الاول من نفس العام ،على ان ترد الاجابة خلال خمسة ايام واشعارنا بتوفر التخصيص المالي ،على ان تتحمل الجامعات التبعات القانونية في حال ورود معلومات غير صحيحة). بدورها ،طالب وزارة الكهرباء ،دوائرها باعداد قراء المقاييس. واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع مدير عام الدائرة الادارية فلاح سعيد جرمط (نحث شركات التوزيع على الالتزام بسلم الرواتب المرفق بقرار مجلس الوزراء ، على أن يكون موقع ومختوم من قبل مدراء أقسام الشؤون الادارية والشؤون المالية و الرقابة الداخلية و المدير العام مع ادراج مخولي مقر الوزارة ومديري قسم الموارد البشرية والشؤون المالية والرقابة الداخلية والتدقيق و معاوني المدير العام للشؤون المالية والادارية ومدير عام الدائرة الادارية والوزير ، على أن ترد الاحصائية بشكل ورقي وقرص سي دي). فيما الزم الوزير علي عبد الامير علاوي ،المحافظات باليات للتعاقد مع خريجي البكالوريوس والدبلوم. وجاء في وثيقة تحمل توقيع علاوي ،اطلعت عليها (الزمان) امس ان (احكام المادة 15 من قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي ،تتضمن التعاقد مع حملة الشهادات البكالوريوس والدبلوم وللاختصاصات كافة في دوائر المحافظات وادارتها المحلية غير المنتظمة في اقليم بواقع الف متعاقد لكل محافظة وبراتب شهري قدره ??? الف دينار لمدة ثلاث سنوات لأغراض التدريب والتطوير)، مشددا على (ضرورة تزويد الوزارة بجدول تفصيلي ،يضمن اسماع العقود الجدد واومر التعيين ومقدار الاجر الشهري والسنوي). بدوره ،حدد محافظ واسط محمد جميل المياحي، آلية التقديم على درجات العقود المخصصة للمحافظة ضمن الامن الغذائي.وقال في بيان امس ان (الألية القانونية في توزيع درجات العقود التي خصصت لواسط في قانون الامن الغذائي ستكون واضحة وأمام الرأي العام وستوزع حسب النسبة السكانية للوحدات الادارية ،تراقب من قبل لجنة مركزية ولجان فرعية وتحت اشراف الجهات الرقابية)، مؤكدا ان (التقديم يكون الكترونيا وفق رابط مركزي يُعلن لاحقاً عندما يتم المصادقة على القانون)، لافتا الى ان (المحافظة ستعتمد القرعة المباشرة امام المتقدمين في كل وحدة أدارية). من جانبه ،اوضح محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، طرق التقديم على التعيين بصفة عقد.وقال في بيان ان (الآلية الخاصة بأختيار وتعيين الف درجة وظيفية للتعاقد مع المحافظة لمدة ثلاث سنوات ،ستكون عبر اعلان عام لابناء المحافظة ،وبعد ذلك سيتم اجراء قرعة علنية بين المتقدمين لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة). في وقت ،كشفت اللجنة المالية النيابية، عن خيارات الحكومة في تثبيت أصحاب العقود.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح امس ان (اللجنة أجازت في الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، تثبيت شريحة المتعاقدين من لديهم خدمة عالمين على الملاك ولمدة ثلاثة سنوات)،وأضاف (للحكومة الحرية في التعامل بقرار تثبيتهم ضمن مخصصات القانون ، وبموافقة المالية).

المحافظات – مراسلو (الزمان)

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