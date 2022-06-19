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مقتل شخص ووالده وإصابة خمسة من أفراد أسرته بهجوم شنه عليهم بقنبلتين في بغداد

استيقظت العاصمة بغداد، صباح اليوم الأحد، على مجزرة ارتكبها شخص بحق أفراد أسرته مما أسفر عن مقتله ووالده وإصابة خمسة آخرين من أقربائه.

وقال مصدر أمني مسؤول إن معلومات وردت بسماع دوي انفجار ضمن حي الوحدة في قضاء النهروان شرقي بغداد لتتوجه القوات الأمنية إلى محل الحادث.

وأضاف أنه تبيّن بعد التوجه إلى المكان أن شخصا من مواليد العام 1995 قام بالتشاجر مع أفراد من أسرته وأقربائه ليتطور الأمر، ويقوم على إثره برمي قنبلتين يدويتين داخل دارهم.

وتابع المصدر بالقول إن القنبلتين انفجرتا مما أسفر عن مقتله ووالده، وإصابة أمه، وشقيقته وثلاثة من أقربائه بجروح خطيرة.

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