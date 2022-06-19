نيجيرفان بارزاني ووفد أمني رفيع من بغداد يؤكدان على أهمية التعاون والتنسيق بين الجيش والبيشمركة

أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ووفد أمني رفيع من بغداد يزور اربيل حالياً، على أهمية التعاون والتنسيق بين الجيش والبيشمركة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس اقليم كوردستان في بيان ان “نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، استقبل صباح اليوم الأحد (19 حزيران 2022)، وفداً عسكرياً وأمنياً عراقياً برئاسة الفريق الركن عبدالأمير رشيد يارالله رئيس أركان الجيش العراقي، وعضوية قادة القوات البرية والجوية وحرس الحدود والشرطة الاتحادية والمخابرات والاستخبارات العسكرية والعمليات المشتركة، وعدد من كبار الضباط العسكريين والأمنيين”.

وقدم الوفد الضيف، خلال لقاء، تهانيه بمناسبة التغييرات الأخيرة في وزارة شؤون البيشمركة بحكومة إقليم كوردستان معبرين عن تمنياتهم بالنجاح للقادة والضباط الذين تولوا مهامهم في الوزارة، وفقا للبيان.

وأكد الوفد أن زيارته تأتي كجزء من برنامج التعاون والتنسيق بين الجيش والبيشمركة، مبدياً الاستعداد لزيادة توطيد وتطوير العلاقات والتعاون والتنسيق بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة شؤون البيشمركة والجهات ذات العلاقة في إقليم كوردستان.

من جانبه، أثنى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على الوفد الضيف، مؤكداً أن زيارته تأتي بمثابة رسالة دعم ومساندة، آملاً النظر إلى البيشمركة باعتبارهم شريكاً وجزءاً من النظام الدفاعي العراقي يعمل في سبيل تحقيق نفس الهدف المتمثل في حماية البلد والأمن والاستقرار.

تهديدات وتحركات داعش، وخاصة في المناطق ذات الجغرافيا الصعبة وفي مناطق الحدود مع سوريا، شغلت محوراً آخر من اللقاء، شدد فيه الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق بين الجيش والبيشمركة والاستفادة من مساندة التحالف الدولي من أجل القضاء النهائي على داعش، حسب البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لرئيس اقليم كوردستان.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط