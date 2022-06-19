وزير المالية: العراق يخطط ليكون أكبر المنتجين للطاقة الكهربائية

دعا وزير المالية علي علاوي، أمس السبت، إلى الانتقال من تصدير النفط إلى الطاقة الكهربائية، مؤكداً أن هناك فرصة كبيرة لأن يصبح العراق أكبر المنتجين للطاقة الكهربائية .

وقال علاوي، في كلمة له خلال منتدى الطاقة، إنه “يجب على العراق ألّا يكتفي بتصدير النفط وعليه الاهتمام بتصدير الطاقة والتركيز على قطاع الكهرباء”، لافتاً إلى أن “العراق الآن ليس في الوضع السابق، إذ يواجه مشكلات ويجب أن يصل إلى الاستراتيجيات الصحيحة”.

وأضاف، أنه “خلال السنوات الـ25 المقبلة سيتغير الطلب على الطاقة، وعلينا أن نجهز لهذه الثقافة والاهتمام بالبنى التحتية الاقتصادية”، مؤكداً “ضرورة أن تصمم السياسات الاقتصادية وفق الظروف التي تحيط بالعالم وهذه ليست مهمة سهلة”.

ولفت، إلى “التحول إلى ما يسمى بالقيمة الإضافية في تصدير النفط والتعويل على أن العراق أقل الدول تكلفة في إنتاج النفط، ولكن هناك منافسة في بيع النفط”، مبيناً “علينا أن نفكر في انتقال رؤس أموال للاستثمار والمحافظة عليها”. وأكد، أن “هناك فرصة كبيرة للاستثمار في قطاع الكهرباء وأن نصبح أكبر المنتجين للطاقة الكهربائية على الرغم من وجود مشكلات حالياً في الإنتاج بالعراق، ويجب حل هذه الإشكالات وتطبيق التكنولوجيا والانتقال من تصدير النفط إلى تصدير الطاقة الكهربائية”.

وبين علاوي “نحتاج أيضاً إلى تنمية الغطاء الأخضر، إذ هناك مشكلات في قطاع البيئة والتصحر وضعف في الإنتاج الزراعي، وعلينا أن نفكر في الاستثمار بالسياسة الخضراء في العراق وستكون أكثر فاعلية على واقع البلاد”.

وتابع “نتطلع خلال هذا المؤتمر للتحدث عن مشكلات الطاقة، ولدينا فرصة لإعادة تموقع أنفسنا مع الشركاء، وبإمكان العراق العودة إلى منظمة التجارة العالمية خلال العقود القادمة”.

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