أكدت تأمين الأموال في القانون لمدة ثلاث سنوات ..المالية النيابية لـ”الزوراء”: قانون الأمن الغذائي خول الحكومة التعاقد مع الخريجين براتب 300 ألف دينار شهريا

الزوراء/ حسين فالح:

اكدت اللجنة المالية النيابية ان قانون الامن الغذائي منح الحكومة صلاحية آلية التقديم على التعيين بصفة عقد لخريجي الكليات، فيما اعلنت تأمين الاموال للمتعاقدين لمدة 3 سنوات وبراتب شهري 300 الف دينار.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في حديث لـ”الزوراء”: ان اللجنة المالية لم تتدخل بملف المحاضرين المجانيين واصحاب العقود والاوائل في قانون الامن الغذائي لان ليس لديها قاعدة بيانات بعددهم او أي معلومات بشأن هذه الشرائح. مؤكدا: ان اللجنة تشعر بمظلومة هذه الشريحة وتعتقد انها تحتاج الى رعاية اكثر إلا انها تركت الصلاحيات الى الحكومة والجهات التنفيذية لان لديهم قاعدة بيانات وعدد سنوات الخدمة وغيرها.واضاف: انه تم تخصيص تريليون دينار لغرض تحويل المحاضرين المجانيين واصحاب العقود وتعيين الاوائل في القانون. وبخصوص الدرجات الوظيفية التي اعلنت عنها وزارة المالية بصفة عقد، قال كوجر: ان هذه الدرجات الوظيفية تختلف عن موضوع المحاضرين المجانيين حيث هناك مادة في قانون الامن الغذائي بتعيين خريجي الكليات بصفة عقد. مبينا ان هذا ايضا ترك الى الحكومة بوضع آلية التقديم على هذه الدرجات والحكومة بدورها ستوزع هذه الدرجات وتضع الآلية سواء من قبل مجلس الخدمة الاتحادي او وزارة المالية او التخطيط او المحافظات.واشار الى: ان القوى السياسية اجتمعت مع وزير المالية والجهات التنفيذية ذات العلاقة واتفقت على تخصيص هذه الدرجات الوظيفية. مؤكدا: ان القانون امن الاموال لهذه الدرجات لمدة 3 سنوات لكون التعاقد مع الخريج سيكون لمدة ثلاث سنوات.من جهته، قال زميله في اللجنة نفسها، النائب سجاد سالم، في حديث لـ”الزوراء”: إن المالية النيابية حددت شروطاً في التعاقد مع الخريجين، ومنها أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم او بكلوريوس وحسب الحاجة أو الاختصاص لكل محافظة. مبيناً: أن التعاقد سيكون لمدة ثلاث سنوات براتب 300 الف دينار عراقي لأغراض التدريب والتطوير.واضاف: ان فقرة استحداث العقود جاءت بالاتفاق مع الكتل السياسية بشكل عام. مبيناً أن هذه الفقرة لا تسد الحاجة الفعلية للبطالة الموجودة بين الخريجين، لهذا يجب ان تكون هذه الدرجات وفق آلية ومفاضلة معلنة وأقصى درجات الشفافية.وتابع: ان استحداث العقود في هذه الفقرة يقع على عاتق وزارتي المالية والتخطيط اللتين ستكونان المعنيتين في إعداد التعليمات الخاصة بقانون الأمن الغذائي.وفي وقت سابق، أكدت اللجنة القانونية النيابية أن قانون الأمن الغذائي يعالج القضايا الطارئة، فيما أشارت إلى أن تطبيق فقرات العقود والأجراء اليوميين منوطة بالسلطة التنفيذية. وقال رئيس اللجنة القانونية محمد عنوز، في تصريح صحفي: إن “فقرة عقود 315 والاجراء اليوميين مثبتة ضمن قانون الامن الغذائي وعملية التطبيق منوطة بالسلطة التنفيذية”.وأضاف أن “اعداد العقود كبيرة وقد تكون المبالغ المخصصة في القانون غير كافية كما حصل في موازنة 2021 التي لم تشمل الجميع”، مبينا أن “قانون الامن الغذائي سيعالج القضايا الطارئة وليست الدائمة، أما قانون الموازنة فسيعالج الامور كافة”.

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