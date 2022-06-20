إردوغان: ولي العهد السعودي سيزور تركيا الأربعاء

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية لتركيا في 22 يونيو (حزيران) الجاري، موضحاً أنها ستجري في أنقرة.

وقال إردوغان للصحافيين في إسطنبول: «سنستقبل ولي العهد الأربعاء في المجمع الرئاسي»، مقر الرئاسة في أنقرة. وتوقعت مصادر تركية توقيع اتفاقات عدة خلال الزيارة.

وكان الرئيس التركي قد زار المملكة العربية السعودية في نهاية أبريل (نيسان) والتقى بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واجتمع مع الأمير محمد بن سلمان قبل أن يؤدي مناسك العمرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة. وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في ختام لقائهما بأنه جرى «استعراض العلاقات السعودية التركية، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها».

ومن المتوقع أن يزور الأمير محمد بن سلمان المملكة الأردنية الهاشمية ومصر، ضمن جولته في المنطقة.

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