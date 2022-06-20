إستثمار بغداد : الأنصاري يستقبــــل سفير رومانيــــا ويبحث معـــــه الفرص الإستثماريــــة المتاحة في العاصمــــــة بغداد

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ومد جسور التعاون بين العراق والبلدان الأخرى إستقبل رئيس هيئة إستثمار بغداد المهندس الإستشاري ( حيدر الأنصاري ) صباح اليوم الأحد الموافق ١٩/ ٦ / ٢٠٢٢ سعادة سفير جمهورية رومانيا في العراق والوفد المرافق له ، حيث رحّب الأنصاري بالوفد وأعرب لهم عن شكره لزيارتهم الهيئة وفتح آفاق التعاون معها وقدم لهم شرحاً مفصلاً عن عمل الهيئة ودور الإستثمار وأهميته الحالية في تطوير ونهضة وإعمار العاصمة بغداد كما عرض لهم الإجازات التي منحتها الهيئة منذ تأسيسها ، موضحاً لهم الأثر الإيجابي الذي خلقته هذه المشاريع على الواقع العمراني والإقتصادي للعاصمة بشكل خاص والبلاد بشكل عام .

وقد إطلع سعادة السفير على قانون الإستثمار ومزاياه والضمانات وما يوفره من تسهيلات للمستثمرين والشركات كما تعرف الوفد على آلية دخول الشركات الرومانية الى السوق العراقية حيث أبدوا رغبتهم بتنفيذ المشاريع الإستثمارية المتنوعة وضرورة خلق فرص جديدة لهم لتوظيف خبرتهم وكفاءتهم و توأمتها مع خبرة الملاكات والكوادر المحلية . كما قدموا شكرهم وتقديرهم لجهود الهيئة وأثنوا على إنجازاتها المتحققة على أرض الواقع ، آملين بالحصول على فرصة في بغداد للعمل فيها و نقل خبراتهم اليها والإسهام في دعم العملية الإستثمارية والسير بها نحو الأفضل.

هذا وأكد الأنصاري للوفد بأن الهيئة على إستعداد تام لتقديم التعاون والدعم الكامل لهم وأن أبوابها مفتوحة لجميع الشركات الأجنبية لمنحها التسهيلات المتاحة وبالتنسيق مع الجهات القطاعية لتذليل العقبات أمامهم وإسنادهم في تنفيذ مشاريعهم .

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