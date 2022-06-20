إطلاق نار في بغداد ينتهي باعتقال المنفذ الرئيسي لحادثة الحرية

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بانتحار شاب وغرق آخر واعتقال اثنين تسببا بمقتل امرأة إثر مشاجرة في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، أن “الفرقة الثانية شرطة اتحادية اعتقلت المنفذ الرئيسي لحادثة الحرية، يوم امس والتي راح ضحيتها امرأة وشقيقها”.

وأضاف المصدر أن “عملية القبض تمت بعد تبادل اطلاق النار مع المنفذ الرئيسي، وتم إصابته بطلق ناري، ثم اعتقاله ضمن مقتربات منطقة الحرية شمالي العاصمة”، مؤكداً أن “بعد هذه العملية بات جميع منفذي العملية في قبضة قوات الأمن العراقية”.

وكانت دوريات قاطع نجدة الحرية، قد تمكنت من القبض على شخصين بعد قيامهما بإطلاق العيارات النارية على دار احد المواطنين ضمن منطقة الحرية وقد أدى اطلاق النار الى مقتل مواطنة واصابة شخصين كانا داخل الدار اثناء الاعتداء من قبل المسلحين.

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