إيران: من السابق لأوانه الحديث عن إعادة فتح سفارتي طهران والرياض

عتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إنه من السابق لأوانه بالنسبة لإيران والسعودية الحديث عن إعادة فتح سفارتي طهران والرياض.

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، إنه من السابق لأوانه بالنسبة لإيران والسعودية الحديث عن إعادة فتح سفارتي طهران والرياض في عاصمة كل منهما، وسط جولات من المحادثات بين الخصمين الإقليميين بشأن تحسين العلاقات.

وأضاف خطيب زادة في مؤتمر صحفي ــ أفادت به صحيفة النهار ــ ردا على سؤال عما إذا كان سفر الحجاج الإيرانيين إلى السعودية يمكن أن يشير إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية “من السابق لأوانه الحديث عن إعادة فتح السفارتين من قبل طهران والرياض”.

ووصلت الدفعة الأولى من الحجاج الإيرانيين، وعددهم 39635 حاجا، إلى السعودية هذا الشهر.

وبدأت السعودية وإيران محادثات مباشرة العام الماضي في محاولة لاحتواء التوترات.

وعقد البلدان في نيسان (أبريل) الجولة الخامسة من مفاوضاتهما في العراق.

وقطعت الرياض علاقاتها مع طهران في 2016 بعد أن اجتاح محتجون إيرانيون السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية في أعقاب إعدام رجل دين شيعي في السعودية.

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