اربيل تعلن توزيع البنزين المدعوم اعتبارا من الإثنين

اعلنت قائممقامية اربيل المركز، اليوم الاحد، ان كميات كبيرة من البنزين المدعوم من قبل حكومة اقليم كوردستان سيتم توزيعها في معظم محطات التعبئة اعتبارا من يوم غد الاثنين

وجاء في تصريحات متلفزة لقائممقام اربيل نبز عبدالواحد ان يوم غد الاثنين سيشهد توزيع كميات اكبر من البنزين المدعوم (بسعر 800 دينار للتر الواحد ) في عدد كبير من محطات التعبئة في اربيل ومحيطها ليكون في متناول المواطنين.

وأضاف عبدالواحد ان هذا البنزين تم توفيره من قبل وزارة الثروات الطبيعية بناء على توصية من قبل رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بهدف تخفيض سعر البنزين وتحسين نوعيته.

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