ايران.. “كحول وعلاقات غير مشروعة” في حفل صاخب والشرطة تعتقل العشرات

أعلنت السلطات الايرانية الاحد، توقيف عشرات الاشخاص على خلفية مشاركتهم في حفل صاخب قالت انه تخلله تناول للمشروبات الكحولية ورقص مختلط وعلاقات غير مشروعة، واقيم في غابة شمالي البلاد.

ونقل التلفزيون الرسمي عن رئيس السلطة القضائية في محافظة مازندران محمد صادق أكبري قوله إن المحتفلين “أوقفوا من جانب الشرطة الآداب ورفعت دعوى قضائية”.

وتخلل الحفل في غابة مدينة نيكا “تناول الكحول وعلاقات غير مشروعة ورقص مختلط وعدم وضع الحجاب”، بحسب أكبري.

ويشكل شمال البلاد متنفسا يلتقي فيه الكثير من الإيرانيين الساعين إلى الهروب من فوضى الحياة في المدينة، والقيام بنزهات في الطبيعة وبممارسة أنشطة ترفيهية.

لكن بحسب الشريعة الإسلامية المطبقة في إيران منذ الثورة الإسلامية في 1979، ينبغي على النساء وضع الحجاب. يسمح فقط للمواطنين غير المسلمين بتناول الكحول في إطار مراسم دينية، بينما يمنع الرقص مع الجنس الآخر.

في أبريل، أوقفت الشرطة الإيرانية ثلاث نساء بعد نشر فيديو عبر الانترنت يظهرن فيه وهن يرقصن في مقبرة.

والرقص مع شخص من الجنس نفسه ليس جرما في إيران لكن الخبراء القضائيين يؤكدون أنه يمكن ملاحقة شخص يرقص في العلن أو في فيديو منشور على الانترنت بطريقة تعتبر مخلة بالآداب العامة.

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