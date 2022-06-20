بعد رحيل ماني .. 4 نصائح تحدد مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

ويواجه ليفربول عاماً حاسماً مع النجم المصري محمد صلاح ، أول هدافي الفريق الأول في السنوات الخمس الماضية ، بعد رحيل المتألق السنغالي سانتيو ماني.

أكدت تقارير من ألمانيا وإنجلترا في الأيام الأخيرة أن ليفربول وافق على بيع سانتو ماني إلى بايرن ميونيخ ، قبل عام من انتهاء عقده ، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عنه رسميًا كلاعب في العملاق البافاري يوم الأربعاء. .

يرتبط رحيل مانيه ارتباطًا وثيقًا بمستقبل محمد صلاح ، من حيث الأسباب الشائعة لرغبته في المغادرة ، وهو الراتب الذي طلب الثنائي الأفريقي رفعه إلى 400 ألف جنيه أسبوعياً ، وهو ما رفضته الإدارة البريطانية.

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أما بالنسبة للنتائج فهي قريبة أيضًا ، حيث أن رحيل ماني واحتمال تجاوز محمد صلاح له سيجعل ليفربول يخسر في غضون عام أو أقل ، أهم ثنائي هجومي في السنوات الأخيرة ، وهو ما أعاده إلى صفوف النخبة. الجمعيات المحلية.

وفقًا لمعظم النصائح المتعلقة بمستقبل محمد صلاح مع ليفربول بعد رحيل ماني ، هناك 3 سيناريوهات لبقاء القائد المصري مع الريدز ، وهو إما بقائه بعد التوصل إلى حل وسط بينه وبين إدارة الريدز ، إما موافقته على مطالب ناديه واستقالة جزء من مطالبه أو العكس بالامتثال لليفربول لما يريده كأفضل هداف له.

وإلا فإن السيناريو الرابع سيكون رحيل محمد صلاح من ليفربول ، إما ببيعه هذا الموسم واستفادة ليفربول منه مالياً ، أو تركه مجاناً الموسم المقبل بعد انتهاء عقده.

حل مشترك

تعد إقامة محمد صلاح في ملعب أنفيلد رود مطلبًا شعبيًا قويًا على جماهير النادي ، وهو أمر منطقي ، نظرًا لأن اللاعب هو هداف الفريق الأول في المواسم الخمسة التي مثلها ، وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في 3 منها. . .

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وطالبت جماهير ليفربول اللاعب والنادي بإيجاد حل مشترك لقضية التجديد وأبدى أحد مشجعي الريدز قلقه من الوضع الحالي ، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، قائلاً “صلاح وليفربول يجب أن يصلوا. اتفاقية التجديد سواء برحيل اللاعب أو بإقامته “.

وأضاف: “القضية بحاجة إلى حل. لا يمكننا الانتظار طويلاً ونسمع الكثير من الشائعات”.

وفي السياق ذاته ، دعا مهاجم إيفرتون السابق كيفن كامبل النادي واللاعب لإيجاد نفس الحل ، قائلاً: “يجب أن يتوصل الطرفان إلى حل مشترك ، لإبرام اتفاق يخدمهما ، لأن صلاح”. إنه لاعب رائع ورائع في ليفربول “.

وتابع: “لا أعتقد أن هناك مشكلة. أرى أنهم سيتوصلون إلى اتفاق. المضحك أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق وغادر محمد صلاح … أرى أن الجميع في نفس المركب ، وهناك ستكون مفاوضات مختلفة “.

قبل محمد صلاح مطالب ليفربول

سيناريو آخر هو موافقة محمد صلاح على مطالب إدارة ليفربول ، وهي وجهة نظر تبناها خبراء وجماهير واستندت إلى عدة أسباب.

وقال أحد مشجعي الريدز في رسالة عبر تويتر لصلاح: “محمد صلاح يمكنك أن تصبح أسطورة النادي ، لا تكن لاعبًا جشعًا ، النادي وجماهيره أكبر منك”.

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التعامل مع محمد صلاح في هذا الجزء شبيه بمعاملة لاعب ليفربول السابق فيليب كوتينيو ، الذي أصر على الرحيل عن برشلونة في شتاء 2018 ، الأمر الذي أثر سلبا على مسيرته الاحترافية بسبب فشله في الكامب.

ما يجعل محمد صلاح يفكر في البقاء في الأنفيلد ، من الناحية النظرية ، هو صعوبة تحقيق نفس النجاح الذي حققه مع ليفربول في فريق آخر أو الانطلاق من مركز جديد ، بعد أن حقق أرضية صلبة من النجاح في أنفيلد.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك تحذير للمصري بأنه سيفقد إرثه إذا قرر الرحيل ، بحسب جيمي كاراغر ، أحد أهم مدافعي ليفربول في التاريخ والفائز بدوري أبطال أوروبا 2005: “لا أعتقد ذلك”. سيزيد ليفربول عرضه وأعتقد أن محمد صلاح يجب أن يكون عقلانيًا ويتفهم ويمثل الموقف “.

وتابع: “سيحصل على عقد رائع ، لكن ناديه يضمن له أحد أفضل المدربين في العالم وهو يمثل أحد أفضل الفرق ، وما قام به خلال السنوات الخمس الماضية يجعله من أفضل المدربين في العالم. ارتدى قميص الفريق وسيكون من المحزن أن ينتقل إلى أحد منافسي الريدز وسيفقد إرثه وفقًا لتجربة فرناندو توريس الذي انتقل إلى تشيلسي.

تحول الإسباني توريس من المهاجم الأول للمنتخب الإسباني إلى لاعب يتأرجح دون تألق في السنوات التي أعقبت رحيله من ليفربول إلى تشيلسي عام 2011.

قبل ليفربول مطالب محمد صلاح

السيناريو الثالث والأخير هو موافقة إدارة الأنفيلد رود على مطالب صلاح المالية ، الأمر الذي لا يبدو منطقيًا في ظل حقيقة أن هذا لم يحدث رغم المفاوضات التي استمرت أكثر من عام.

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لكن التحذيرات الموجهة للمسؤولين في نادي فينواي سبورتس مالك ليفربول قد تؤدي إلى زعزعة الأمور وتجبر الإدارة على تغيير هيكل الرواتب لصالح محمد صلاح ، خاصة بعد خسارة ماني لنفس السبب. .

حذرت صحيفة “ليفربول إيكو” الشهيرة النادي من رحيل محمد صلاح ، مؤكدة أن النادي سيبذل قصارى جهده لإقناع اللاعب بالتجديد وأن مسؤولي القلعة الحمراء لم ييأسوا حتى الآن من إمكانية إقناع اللاعب. لتوقيع عقد جديد.