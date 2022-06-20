بعد يورو 2020 ، امرأة تحرم أسطورة مانشستر يونايتد من المونديال

تسببت امرأة في حرمان أحد أبرز نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من لحظة تاريخية بالمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

وكان منتخب ويلز قد تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة الثانية في تاريخه، والأولى بعد غياب استمر 64 عاما، منذ المشاركة في مونديال 1958.

المنتخب الويلزي حقق هذا الإنجاز التاريخي في غياب مدربه الأساسي ريان جيجز، نجم مانشستر يونايتد السابق، الذي لا يقود المنتخب منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بسبب اتهامه بممارسة جرائم عنف منزلي.

وتعرض جيجز لاتهامات من قبل صديقته السابقة بارتكاب جرائم العنف المنزلي ضدها خلال الفترة من أغسطس/آب 2017 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ومنذ ذلك الحين، غاب جيجز عن منتخب ويلز، ليُحرم من فرصة قيادته في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، حيث عمل روبرت باجي كمدير فني بدلا منه.

يُذكر أن جيجز أنكر كل التهم التي وُجهت ضده من قبل صديقته السابقة، غير أنه سيخضع لمحاكمة ستستمر لأسبوعين بدءا من يوم 8 أغسطس/آب المقبل.